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Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России - 06.07.2025, ПРАЙМ
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России
Отказ Словакии поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T01:05+0300
2025-07-06T01:05+0300
общество
словакия
рф
брюссель
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 6 июл - ПРАЙМ. Отказ Словакии поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии остановить любые поставки российского газа в Европейский союз, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, поскольку переговоры с Европейской комиссией не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU. "Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии идеологическим предложением Европейской комиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа", - сказал Фицо в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия в субботу. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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общество , словакия, рф, брюссель, роберт фицо, ес, ек
Общество , СЛОВАКИЯ, РФ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС, ЕК
01:05 06.07.2025
 
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России

Фицо: Словакия защищает свои интересы, отказываясь поддержать новые санкции против России

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БРАТИСЛАВА, 6 июл - ПРАЙМ. Отказ Словакии поддержать новые санкции против России основан на защите интересов республики, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии остановить любые поставки российского газа в Европейский союз, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, поскольку переговоры с Европейской комиссией не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU.
"Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии идеологическим предложением Европейской комиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа", - сказал Фицо в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия в субботу.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ОбществоСЛОВАКИЯРФБрюссельРоберт ФицоЕСЕК
 
 
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