https://1prime.ru/20250706/glava-859212181.html

Глава РФПИ прокомментировал отказ Европы от российской энергетики

Глава РФПИ прокомментировал отказ Европы от российской энергетики - 06.07.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ прокомментировал отказ Европы от российской энергетики

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T02:38+0300

2025-07-06T02:38+0300

2025-07-06T02:38+0300

общество

великобритания

европа

франция

кирилл дмитриев

рфпи

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859212181.jpg?1751758724

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической стагнации. Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который поделился графиком министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. График показывает рост цен на электричество для промышленности в Великобритании, Франции и Германии в сравнении с Японией, Канадой и США. "Промышленный суицид Европы на одном графике. Отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации", - написал Дмитриев в соцсети Х. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

великобритания

европа

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , великобритания, европа, франция, кирилл дмитриев, рфпи, ес