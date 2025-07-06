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Глава РФПИ прокомментировал отказ Европы от российской энергетики - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ прокомментировал отказ Европы от российской энергетики
Глава РФПИ прокомментировал отказ Европы от российской энергетики - 06.07.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал отказ Европы от российской энергетики
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T02:38+0300
2025-07-06T02:38+0300
общество
великобритания
европа
франция
кирилл дмитриев
рфпи
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической стагнации. Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который поделился графиком министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. График показывает рост цен на электричество для промышленности в Великобритании, Франции и Германии в сравнении с Японией, Канадой и США. "Промышленный суицид Европы на одном графике. Отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации", - написал Дмитриев в соцсети Х. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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общество , великобритания, европа, франция, кирилл дмитриев, рфпи, ес
Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, ЕС
02:38 06.07.2025
 
Глава РФПИ прокомментировал отказ Европы от российской энергетики

Глава РФПИ Дмитриев: отказ Европы от российской энергетики привел к ее деиндустриализации

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Европы от российской энергетики и принятие "зеленой догмы" привели к её деиндустриализации и экономической стагнации.
Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который поделился графиком министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. График показывает рост цен на электричество для промышленности в Великобритании, Франции и Германии в сравнении с Японией, Канадой и США.
"Промышленный суицид Европы на одном графике. Отказ от российской энергии, принятие чрезмерного регулирования и самонавязанной зеленой догмы привели к деиндустриализации и экономической стагнации", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ОбществоВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАФРАНЦИЯКирилл ДмитриевРФПИЕС
 
 
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