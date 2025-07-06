https://1prime.ru/20250706/gosdolg-859213933.html

Названы страны с самым большим госдолгом

Названы страны с самым большим госдолгом - 06.07.2025, ПРАЙМ

Названы страны с самым большим госдолгом

Самый большой госдолг на одного жителя страны в прошлом году был в Сингапуре и США, где показатели превысили 100 тысяч долларов, Россия же была 99-й, следует из | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T09:47+0300

2025-07-06T09:47+0300

2025-07-06T09:47+0300

экономика

оон

общество

госдолг

сингапур

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/70/841337004_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_275ec6be59f3a254d23b82de1b8ed50e.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Самый большой госдолг на одного жителя страны в прошлом году был в Сингапуре и США, где показатели превысили 100 тысяч долларов, Россия же была 99-й, следует из анализа РИА Новости данных ООН. Суверенная задолженность на одного человека в прошлом году увеличилась сразу в 134 странах, а снизилась - в 48 государствах. Среднее значение по миру составил 11,4 тысячи долларов. Самый большой показатель - в Сингапуре, где госдолг на одного человека увеличился за прошлый год на 10,5 тысячи долларов, составив 158 тысяч долларов. В США же сумма впервые превысила отметку в 100 тысяч долларов: показатель вырос на 5,8 тысячи долларов - до 103,7 тысячи. Тройку лидеров замыкает Япония, где суверенная задолженность на одного жителя, наоборот, сократилась - сразу на 4,3 тысячи долларов, составив 76,9 тысячи. Среди топ-10 стран сокращение госдолга на жителя в прошлом году зафиксировала только еще Исландия - на 511 долларов, до 51,5 тысячи. Остальные же нарастили суверенную задолженность: в Канаде - до 60,3 тысячи долларов, в Бельгии - до 58,8 тысячи долларов. Итальянцы теперь "задолжали" 54,4 тысячи, британцы - 53,3 тысячи, а французы - 52,3 тысячи. Австрия замыкает десятку основных должников с 46,2 тысячи на одного жителя. Госдолг на одного человека в России в прошлом году составил, по расчетам ООН, 3 тысячи долларов, что лишь на 260 долларов больше уровня годом ранее. Это 99-е место среди всех стран. Сильнее всего в прошлом году нарастили госдолг на человека Сингапур, США, Израиль (+4,7 тысячи долларов), Британия (+3,9 тысячи) и Франция (+3,1 тысячи). При этом снизили больше всех Аргентина - сразу на 10 тысяч долларов, Япония, Дания (-2,9 тысячи), Кипр (-1,7 тысячи) и Норвегия (-1,6 тысячи).

https://1prime.ru/20250624/zoloto-858845540.html

сингапур

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оон, общество , госдолг, сингапур