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Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. Биографическая справка

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. Биографическая справка - 06.07.2025, ПРАЙМ

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. Биографическая справка

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отмечает в воскресенье 65-летие. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T01:11+0300

2025-07-06T01:11+0300

2025-07-06T01:11+0300

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отмечает в воскресенье 65-летие. Ниже приводится биографическая справка. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. С 1976 по 1978 год был учеником слесаря-инструментальщика, а затем слесарем-инструментальщиком Ленинградского электротехнического завода. В 1978-1981 годах служил в Вооруженных силах. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение". В 1987-1989 годах был стажером, прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С 1989 по 1992 год занимал должность помощника прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности. С 1992 по 1995 год работал прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1995-2000 годах – начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. С 2000 по 2005 год занимал должность помощника заместителя генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям (по месту дислокации управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе, город Санкт-Петербург). В 2005-2007 годах был заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава Российской Федерации (город Москва). С апреля 2007 года по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора России. 7 ноября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана полпредом в Северо-Западном федеральном округе. 14 мая 2024 года указом президента РФ Гуцан переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Член Совета Безопасности России. Член Государственного совета России. Член Военно-промышленной комиссии при президенте РФ, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2018). Заслуженный юрист Российской Федерации (2008). Награжден орденами Почета (2010), Дружбы. Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2015). Имеет ряд ведомственных наград. Александр Гуцан женат. Супруга – Наталья Гуцан, с 2007 по 2021 год была председателем Уставного суда Санкт-Петербурга.

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общество , рф, санкт-петербург, ленинградская область, владимир путин