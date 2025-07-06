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В России вводится уголовная ответственность за подлог при регистрации ИП
В России вводится уголовная ответственность за подлог при регистрации ИП - 06.07.2025, ПРАЙМ
В России вводится уголовная ответственность за подлог при регистрации ИП
Незаконная регистрация физлица в качестве индивидуального предпринимателя в РФ будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами на срок... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T18:35+0300
2025-07-06T18:35+0300
2025-07-06T18:35+0300
мошенничество
ип
регистрация
уголовная ответственность
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Незаконная регистрация физлица в качестве индивидуального предпринимателя в РФ будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы, также вводится уголовная ответственность за использование подложных документов для регистрации ИП, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. "Речь идёт о борьбе с подставными лицами, с дроблением и различными банковскими операциями, при которых реквизиты ИП использовались в целях уклонения от налогов, отмывания денег и других противоправных деяний", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что если человек хочет вести бизнес и делать это честно, то он и должен лично оформлять этот бизнес на себя, а не на кого-то. "Если есть какие-то причины, почему физическое лицо не может на себя оформить ИП или фирму, например, если человек признан банкротом или не истек срок, на который физическое лицо по приговору суда было лишено права заниматься предпринимательской деятельностью, либо какие-то иные основания - то обход в виде оформления ИП на другого человека номинально - это уже будет считаться незаконным, будет расцениваться как попытки обойти закон и ответственность будет нести как само лицо, так и тот на кого зарегистрировано ИП", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что с теперь в РФ незаконная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. "Вводится также уголовная ответственность за использование подложных документов для регистрации. Таким образом, теперь регистрация ИП через подставных лиц или с использованием чужих документов для этих целей является уголовно наказуемым деянием с применением серьезных мер ответственности за их совершение", - заключил он.
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ПРАЙМ
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ип, регистрация, уголовная ответственность
Мошенничество, ИП, регистрация, уголовная ответственность
В России вводится уголовная ответственность за подлог при регистрации ИП
Говырин: в РФ вводится уголовная ответственность за подлог при регистрации ИП
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Незаконная регистрация физлица в качестве индивидуального предпринимателя в РФ будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы, также вводится уголовная ответственность за использование подложных документов для регистрации ИП, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
"Речь идёт о борьбе с подставными лицами, с дроблением и различными банковскими операциями, при которых реквизиты ИП использовались в целях уклонения от налогов, отмывания денег и других противоправных деяний", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что если человек хочет вести бизнес и делать это честно, то он и должен лично оформлять этот бизнес на себя, а не на кого-то.
"Если есть какие-то причины, почему физическое лицо не может на себя оформить ИП или фирму, например, если человек признан банкротом или не истек срок, на который физическое лицо по приговору суда было лишено права заниматься предпринимательской деятельностью, либо какие-то иные основания - то обход в виде оформления ИП на другого человека номинально - это уже будет считаться незаконным, будет расцениваться как попытки обойти закон и ответственность будет нести как само лицо, так и тот на кого зарегистрировано ИП", - подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что с теперь в РФ незаконная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
"Вводится также уголовная ответственность за использование подложных документов для регистрации. Таким образом, теперь регистрация ИП через подставных лиц или с использованием чужих документов для этих целей является уголовно наказуемым деянием с применением серьезных мер ответственности за их совершение", - заключил он.
Вступил в силу федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов