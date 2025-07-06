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Эксперты не ожидают ренессанса рыночной ипотеки в 2025 году
Эксперты не ожидают ренессанса рыночной ипотеки в 2025 году - 06.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты не ожидают ренессанса рыночной ипотеки в 2025 году
Уровень процентных ставок по ипотеке, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Банка России, все еще остается высоким, ренессанса рыночной ипотеки в... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T08:56+0300
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2025-07-06T08:56+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Уровень процентных ставок по ипотеке, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Банка России, все еще остается высоким, ренессанса рыночной ипотеки в стране в этом году ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Большинство банков РФ после снижения ключевой ставки в июне, снизили ставки по рыночной ипотеке. В конце июня зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что в июле ЦБ может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%. По мнению старшего директора по банковским рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА" Ивана Уклеина, Банк России посылает осторожные сигналы о предстоящем ограниченном смягчении ДКП в случае достижения цели по инфляции, однако уровень процентных ставок по ипотеке все еще является запретительно высоким. "На ожидаемое смягчение ДКП банки реагируют снижением ставок по вкладам, при этом в кредитовании проявляют осторожность, поэтому "ренессанс" выдачи рыночной ипотеки в 2025 году маловероятен", - считает он. Уклеин подчеркнул, что по прогнозу Банка России, текущие ставки по ипотеке выше 20% долго не продержатся, поэтому определенный пласт клиентов все равно берет ипотеку, "надеясь на последующее рефинансирование по более низкой ставке". "Несмотря на заявления о снижении ставок на 0,5–2 процентных пунктов, говорить о реальной доступности ипотеки для россиян пока рано: анонсируемые ставки остаются на уровне выше 21%, а с учетом дополнительных расходов (страховки, комиссии и прочие услуги) полная стоимость кредита может достигать 30%, что делает его практически недоступным для большинства заемщиков", - считает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Она также отметила, что согласно прогнозам НРА, выдачи рыночной ипотеки по итогам года составят около 500–550 миллиардов рублей, что означает снижение более чем на 50% по сравнению с 2024 годом. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов Ирина Носова считает, что ипотека станет ощутимо доступнее, когда рыночные ставки снизятся до 15% и ниже. "Такие ставки мы увидим не раньше, чем через год", - прогнозирует она.
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общество , рф, банк россии, ипотека, банки
Экономика, Общество , РФ, Банк России, ипотека, Банки
Эксперты не ожидают ренессанса рыночной ипотеки в 2025 году
Ренессанса рыночной ипотеки в России в 2025 году ожидать не стоит, считают эксперты
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Уровень процентных ставок по ипотеке, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики Банка России, все еще остается высоким, ренессанса рыночной ипотеки в стране в этом году ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Большинство банков РФ после снижения ключевой ставки в июне, снизили ставки по рыночной ипотеке. В конце июня зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что в июле ЦБ может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%.
По мнению старшего директора по банковским рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА" Ивана Уклеина, Банк России посылает осторожные сигналы о предстоящем ограниченном смягчении ДКП в случае достижения цели по инфляции, однако уровень процентных ставок по ипотеке все еще является запретительно высоким.
"На ожидаемое смягчение ДКП банки реагируют снижением ставок по вкладам, при этом в кредитовании проявляют осторожность, поэтому "ренессанс" выдачи рыночной ипотеки в 2025 году маловероятен", - считает он.
Уклеин подчеркнул, что по прогнозу Банка России, текущие ставки по ипотеке выше 20% долго не продержатся, поэтому определенный пласт клиентов все равно берет ипотеку, "надеясь на последующее рефинансирование по более низкой ставке".
"Несмотря на заявления о снижении ставок на 0,5–2 процентных пунктов, говорить о реальной доступности ипотеки для россиян пока рано: анонсируемые ставки остаются на уровне выше 21%, а с учетом дополнительных расходов (страховки, комиссии и прочие услуги) полная стоимость кредита может достигать 30%, что делает его практически недоступным для большинства заемщиков", - считает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.
Она также отметила, что согласно прогнозам НРА, выдачи рыночной ипотеки по итогам года составят около 500–550 миллиардов рублей, что означает снижение более чем на 50% по сравнению с 2024 годом.
Старший директор группы рейтингов финансовых институтов Ирина Носова считает, что ипотека станет ощутимо доступнее, когда рыночные ставки снизятся до 15% и ниже. "Такие ставки мы увидим не раньше, чем через год", - прогнозирует она.
Российские банки начали снижение ставок по рыночной ипотеке