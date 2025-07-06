https://1prime.ru/20250706/kaluga-859217926.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T15:41+0300
2025-07-06T15:41+0300
2025-07-06T15:51+0300
происшествия
калуга
аэропорт
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево)", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250706/aeroport-859218149.html
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калуга, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, Калуга, аэропорт, ограничения, Росавиация
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения