https://1prime.ru/20250706/kaluga-859223326.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T20:53+0300

2025-07-06T20:53+0300

2025-07-06T21:01+0300

происшествия

калуга

аэропорт

ограничения

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/83971/99/839719939_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e7443dda5c3d99cdc9a06462e05b514f.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Росавиация ранее отмечала, что держит на контроле работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны.

https://1prime.ru/20250706/kaluga-859217926.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

калуга, аэропорт, ограничения, росавиация