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В аэропорту Калуги сняли ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T20:53+0300
2025-07-06T21:01+0300
происшествия
калуга
аэропорт
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Росавиация ранее отмечала, что держит на контроле работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны.
https://1prime.ru/20250706/kaluga-859217926.html
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калуга, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, Калуга, аэропорт, ограничения, Росавиация
20:53 06.07.2025 (обновлено: 21:01 06.07.2025)
 
В аэропорту Калуги сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкPegasus Airlines
Pegasus Airlines - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Росавиация ранее отмечала, что держит на контроле работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны.
Военно-морской самолет P8-A Poseidon с военно-морской авиабазы ​​Джексонвилл - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
15:41
 
ПроисшествияКалугааэропортограниченияРосавиация
 
 
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