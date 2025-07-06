https://1prime.ru/20250706/karty-859222490.html
Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком
Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком - 06.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком
Если не продлить срок действия банковской карты, то по истечении изначально установленного срока банк заблокирует карту. Об этом в интервью RT сообщил депутат... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T20:03+0300
2025-07-06T20:03+0300
2025-07-06T20:04+0300
экономика
блокировка
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/08/763130802_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_6b7227383d3bc89b86eaaeb14b397af9.jpg
МОСКВА, 06 июл — ПРАЙМ. Если не продлить срок действия банковской карты, то по истечении изначально установленного срока банк заблокирует карту. Об этом в интервью RT сообщил депутат ГД РФ Алексей Говырин.Когда истекает срок действия карты, то, как рекомендует депутат, нужно или обновить карту в отделении банка, или перевести средства на другие банковские карты, или снять их в банковской кассе.При этом Говырин сообщил, что блокировка предусмотрена мерами по борьбе с мошенничеством, но блокируется именно карта, а не счет.
https://1prime.ru/20250706/moshenniki-859215552.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/08/763130802_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_df8e14ef6490ac4ddd1fcad63c5e3cc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
блокировка, экспертное мнение
Экономика, блокировка, экспертное мнение
Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком
Депутат Говырин: банковские карты с истекшим сроком будут заблокированы
МОСКВА, 06 июл — ПРАЙМ
. Если не продлить срок действия банковской карты, то по истечении изначально установленного срока банк заблокирует карту. Об этом в интервью RT
сообщил депутат ГД РФ Алексей Говырин.
Когда истекает срок действия карты, то, как рекомендует депутат, нужно или обновить карту в отделении банка, или перевести средства на другие банковские карты, или снять их в банковской кассе.
При этом Говырин сообщил, что блокировка предусмотрена мерами по борьбе с мошенничеством, но блокируется именно карта, а не счет.
МВД рассказало о схеме мошенников с "арендой" банковских карт