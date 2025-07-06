https://1prime.ru/20250706/karty-859222490.html

Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком

Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком - 06.07.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком

Если не продлить срок действия банковской карты, то по истечении изначально установленного срока банк заблокирует карту. Об этом в интервью RT сообщил депутат... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T20:03+0300

2025-07-06T20:03+0300

2025-07-06T20:04+0300

экономика

блокировка

экспертное мнение

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МОСКВА, 06 июл — ПРАЙМ. Если не продлить срок действия банковской карты, то по истечении изначально установленного срока банк заблокирует карту. Об этом в интервью RT сообщил депутат ГД РФ Алексей Говырин.Когда истекает срок действия карты, то, как рекомендует депутат, нужно или обновить карту в отделении банка, или перевести средства на другие банковские карты, или снять их в банковской кассе.При этом Говырин сообщил, что блокировка предусмотрена мерами по борьбе с мошенничеством, но блокируется именно карта, а не счет.

https://1prime.ru/20250706/moshenniki-859215552.html

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блокировка, экспертное мнение