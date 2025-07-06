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Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком - 06.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250706/karty-859222490.html
Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком
Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком - 06.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком
Если не продлить срок действия банковской карты, то по истечении изначально установленного срока банк заблокирует карту. Об этом в интервью RT сообщил депутат... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T20:03+0300
2025-07-06T20:04+0300
экономика
блокировка
экспертное мнение
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МОСКВА, 06 июл — ПРАЙМ. Если не продлить срок действия банковской карты, то по истечении изначально установленного срока банк заблокирует карту. Об этом в интервью RT сообщил депутат ГД РФ Алексей Говырин.Когда истекает срок действия карты, то, как рекомендует депутат, нужно или обновить карту в отделении банка, или перевести средства на другие банковские карты, или снять их в банковской кассе.При этом Говырин сообщил, что блокировка предусмотрена мерами по борьбе с мошенничеством, но блокируется именно карта, а не счет.
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блокировка, экспертное мнение
Экономика, блокировка, экспертное мнение
20:03 06.07.2025 (обновлено: 20:04 06.07.2025)
 
Россиянам рассказали, что ждет банковские карты с истекшим сроком

Депутат Говырин: банковские карты с истекшим сроком будут заблокированы

© fotolia.com / Solomin Andrey Банковские карты
Банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© fotolia.com / Solomin Andrey
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МОСКВА, 06 июл — ПРАЙМ. Если не продлить срок действия банковской карты, то по истечении изначально установленного срока банк заблокирует карту. Об этом в интервью RT сообщил депутат ГД РФ Алексей Говырин.
Когда истекает срок действия карты, то, как рекомендует депутат, нужно или обновить карту в отделении банка, или перевести средства на другие банковские карты, или снять их в банковской кассе.
При этом Говырин сообщил, что блокировка предусмотрена мерами по борьбе с мошенничеством, но блокируется именно карта, а не счет.
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Экономикаблокировкаэкспертное мнение
 
 
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