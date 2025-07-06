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Казахстан предложил Бразилии сотрудничество в атомной энергетике и авиации
Казахстан предложил Бразилии сотрудничество в атомной энергетике и авиации - 06.07.2025, ПРАЙМ
Казахстан предложил Бразилии сотрудничество в атомной энергетике и авиации
Казахстан предложил Бразилии сотрудничать в атомной энергетике, производстве удобрений и авиации, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД республики. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T10:51+0300
2025-07-06T10:51+0300
2025-07-06T10:51+0300
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АСТАНА, 6 июл - ПРАЙМ. Казахстан предложил Бразилии сотрудничать в атомной энергетике, производстве удобрений и авиации, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД республики. Глава ведомства Мурат Нуртлеу, прибывший в Рио-де-Жанейро для участия в Саммите глав государств-членов и партнёров БРИКС, провёл встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. "Казахская сторона предложила сотрудничество в таких перспективных отраслях, как горнодобывающая промышленность, атомная энергетика, авиация, производство удобрений и другие направления", - говорится в сообщении. По данным МИД республики, собеседники подтвердили важность поддержания регулярного диалога и активизации визитов на высоком уровне как эффективного механизма укрепления двусторонних отношений, в этой связи Мурат Нуртлеу пригласил своего бразильского коллегу посетить Астану. "Мы готовы расширить взаимодействие в таких областях как сельское хозяйство, производство, транспорт и логистика. Важно найти конкретные ниши для взаимовыгодного партнёрства", – приводит слова Виейры пресс-служба казахстанского МИД. В казахстанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что несмотря на географическую удалённость, Бразилия является крупнейшим торговым партнёром Казахстана в регионе Южной Америки, в 2024 году объём взаимной торговли превысил 257 миллионов долларов, а по итогам первого квартала 2025 года товарооборот увеличился на 88%, достигнув 104,2 миллиона долларов.
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казахстан, бразилия, сотрудничество, энергетика
Экономика, КАЗАХСТАН, БРАЗИЛИЯ, сотрудничество, энергетика
Казахстан предложил Бразилии сотрудничество в атомной энергетике и авиации
МИД Казахстана: страна предложила Бразилии сотрудничать в атомной энергетике и авиации
АСТАНА, 6 июл - ПРАЙМ. Казахстан предложил Бразилии сотрудничать в атомной энергетике, производстве удобрений и авиации, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД республики.
Глава ведомства Мурат Нуртлеу, прибывший в Рио-де-Жанейро для участия в Саммите глав государств-членов и партнёров БРИКС, провёл встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.
"Казахская сторона предложила сотрудничество в таких перспективных отраслях, как горнодобывающая промышленность, атомная энергетика, авиация, производство удобрений и другие направления", - говорится в сообщении.
По данным МИД республики, собеседники подтвердили важность поддержания регулярного диалога и активизации визитов на высоком уровне как эффективного механизма укрепления двусторонних отношений, в этой связи Мурат Нуртлеу пригласил своего бразильского коллегу посетить Астану.
"Мы готовы расширить взаимодействие в таких областях как сельское хозяйство, производство, транспорт и логистика. Важно найти конкретные ниши для взаимовыгодного партнёрства", – приводит слова Виейры пресс-служба казахстанского МИД.
В казахстанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что несмотря на географическую удалённость, Бразилия является крупнейшим торговым партнёром Казахстана в регионе Южной Америки, в 2024 году объём взаимной торговли превысил 257 миллионов долларов, а по итогам первого квартала 2025 года товарооборот увеличился на 88%, достигнув 104,2 миллиона долларов.
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