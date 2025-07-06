https://1prime.ru/20250706/kirov-859219083.html
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T16:36+0300
2025-07-06T16:36+0300
2025-07-06T16:36+0300
происшествия
киров
аэропорт
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Киров (Победилово)", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250706/aeroport-859218149.html
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киров, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, КИРОВ, аэропорт, ограничения, Росавиация
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Кирова ввели временные ограничения