https://1prime.ru/20250706/kirov-859219083.html

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T16:36+0300

2025-07-06T16:36+0300

2025-07-06T16:36+0300

происшествия

киров

аэропорт

ограничения

росавиация

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Киров (Победилово)", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250706/aeroport-859218149.html

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киров, аэропорт, ограничения, росавиация