https://1prime.ru/20250706/kirov-859221591.html

В аэропорту Кирова сняли временные ограничения

В аэропорту Кирова сняли временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Кирова сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T18:49+0300

2025-07-06T18:49+0300

2025-07-06T18:50+0300

происшествия

росавиация

киров

аэропорт

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. "В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://1prime.ru/20250706/aeroport-859218149.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, киров, аэропорт, ограничения