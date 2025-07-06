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В аэропорту Кирова сняли временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Кирова сняли временные ограничения
В аэропорту Кирова сняли временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Кирова сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T18:49+0300
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происшествия
росавиация
киров
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. "В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://1prime.ru/20250706/aeroport-859218149.html
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росавиация, киров, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, КИРОВ, аэропорт, ограничения
18:49 06.07.2025 (обновлено: 18:50 06.07.2025)
 
В аэропорту Кирова сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Кирова сняли временные ограничения

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация.
"В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
15:50
 
ПроисшествияРосавиацияКИРОВаэропортограничения
 
 
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