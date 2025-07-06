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Россиянам рассказали, что грозит за разведение костра на дачном участке - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, что грозит за разведение костра на дачном участке
Россиянам рассказали, что грозит за разведение костра на дачном участке - 06.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что грозит за разведение костра на дачном участке
Костер на даче необходимо разводить в соответствии с правилами. В противном случае можно получить штраф, а порой даже отправиться в тюрьму. Подробнее агентству... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T02:02+0300
2025-07-06T02:02+0300
дача
общество
земельный участок
штраф
пожарная безопасность
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Костер на даче необходимо разводить в соответствии с правилами. В противном случае можно получить штраф, а порой даже отправиться в тюрьму. Подробнее агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.Правила безопасного использования открытого огня установлены в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".В частности, место использования открытого огня должно соответствовать следующим параметрам:Минимальные расстояния от объектов (не менее) при использовании открытого огня по общему правилу:"На частных участках строго в целях сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии от 15 метров до построек", - указала Билялова.Если сухая трава, ветки, листва и прочая горючая растительность сжигаются в металлической емкости, расстояние можно уменьшить, но не более чем в 2 раза.Территория вокруг использования открытого огня должна быть очищена от сухой растительности и горючих материалов в радиусе 10 метров. Кроме того, необходимо создать противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 40 сантиметров (не требуется, если сжигать планируется в металлической емкости).Обязательно должны быть первичные средства пожаротушения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. При использовании емкостей для сжигания мусора обязательно наличие металлического листа, размер которого позволяет полностью закрыть указанную емкость сверху.Категорически запрещено использование открытого огня:Недопустимо сжигать опасные (горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные) и токсичные материалы, оставлять огонь без присмотра иразмещать горючие жидкости и материалы рядом с очагом. После завершения необходимо полностью потушить огонь, засыпав землей, песком или залив водой. Не допускается бесконтрольное тление.За нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП), если никто не пострадал, возможно предупреждение или штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей."Если в результате возник пожар, где было повреждено имущество или пострадали люди (легкая или средняя тяжесть), то санкции будут выше - штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей", - указала юрист.При причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). наказанием будут исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если погибли два и более человека - ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет.За уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере (статья 168 УК РФ), совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - штраф до 120 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года. Возможны обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы до года.
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дача, общество , земельный участок, штраф, пожарная безопасность
дача, Общество , земельный участок, штраф, пожарная безопасность
02:02 06.07.2025
 
Россиянам рассказали, что грозит за разведение костра на дачном участке

Юрист Билялова: за разведение костра на дачном участке не по правилам грозит штраф

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛюди стоят вокруг костра
Люди стоят вокруг костра - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Костер на даче необходимо разводить в соответствии с правилами. В противном случае можно получить штраф, а порой даже отправиться в тюрьму. Подробнее агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.
Правила безопасного использования открытого огня установлены в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
В частности, место использования открытого огня должно соответствовать следующим параметрам:
  • Необходим котлован глубиной от 30 сантиметров и диаметром до одного метра либо металлическая/негорючая емкость объемом до одного кубометра.
  • Мангалы и другие несгораемые емкости должны исключать распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более одного кубометра.
Минимальные расстояния от объектов (не менее) при использовании открытого огня по общему правилу:
  • 50 метров от зданий и сооружений, построек, открытых складов;
  • 100 метров от хвойных лесов и отдельно растущих хвойных деревьев;
  • 30 метров от лиственных насаждений.
"На частных участках строго в целях сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии от 15 метров до построек", - указала Билялова.
Если сухая трава, ветки, листва и прочая горючая растительность сжигаются в металлической емкости, расстояние можно уменьшить, но не более чем в 2 раза.
Территория вокруг использования открытого огня должна быть очищена от сухой растительности и горючих материалов в радиусе 10 метров. Кроме того, необходимо создать противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 40 сантиметров (не требуется, если сжигать планируется в металлической емкости).
Обязательно должны быть первичные средства пожаротушения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. При использовании емкостей для сжигания мусора обязательно наличие металлического листа, размер которого позволяет полностью закрыть указанную емкость сверху.
Категорически запрещено использование открытого огня:
  • На торфяных почвах;
  • При особом противопожарном режиме;
  • При сильных порывах ветра (более 5 м/с без емкости, более 10 м/с в любом случае) и даже при поступившей информации о приближающейся непогоде;
  • Под кронами хвойных деревьев;
  • В поврежденной таре.
Недопустимо сжигать опасные (горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные) и токсичные материалы, оставлять огонь без присмотра и
размещать горючие жидкости и материалы рядом с очагом. После завершения необходимо полностью потушить огонь, засыпав землей, песком или залив водой. Не допускается бесконтрольное тление.
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За нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП), если никто не пострадал, возможно предупреждение или штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей.
"Если в результате возник пожар, где было повреждено имущество или пострадали люди (легкая или средняя тяжесть), то санкции будут выше - штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей", - указала юрист.
При причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). наказанием будут исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если погибли два и более человека - ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет.
За уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере (статья 168 УК РФ), совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - штраф до 120 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года. Возможны обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы до года.
 
дачаОбществоземельный участокштрафпожарная безопасность
 
 
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