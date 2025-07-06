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Россиянам рассказали, что грозит за разведение костра на дачном участке

Россиянам рассказали, что грозит за разведение костра на дачном участке - 06.07.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, что грозит за разведение костра на дачном участке

Костер на даче необходимо разводить в соответствии с правилами. В противном случае можно получить штраф, а порой даже отправиться в тюрьму. Подробнее агентству... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T02:02+0300

2025-07-06T02:02+0300

2025-07-06T02:02+0300

дача

общество

земельный участок

штраф

пожарная безопасность

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Костер на даче необходимо разводить в соответствии с правилами. В противном случае можно получить штраф, а порой даже отправиться в тюрьму. Подробнее агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.Правила безопасного использования открытого огня установлены в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".В частности, место использования открытого огня должно соответствовать следующим параметрам:Минимальные расстояния от объектов (не менее) при использовании открытого огня по общему правилу:"На частных участках строго в целях сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии от 15 метров до построек", - указала Билялова.Если сухая трава, ветки, листва и прочая горючая растительность сжигаются в металлической емкости, расстояние можно уменьшить, но не более чем в 2 раза.Территория вокруг использования открытого огня должна быть очищена от сухой растительности и горючих материалов в радиусе 10 метров. Кроме того, необходимо создать противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 40 сантиметров (не требуется, если сжигать планируется в металлической емкости).Обязательно должны быть первичные средства пожаротушения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. При использовании емкостей для сжигания мусора обязательно наличие металлического листа, размер которого позволяет полностью закрыть указанную емкость сверху.Категорически запрещено использование открытого огня:Недопустимо сжигать опасные (горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные) и токсичные материалы, оставлять огонь без присмотра иразмещать горючие жидкости и материалы рядом с очагом. После завершения необходимо полностью потушить огонь, засыпав землей, песком или залив водой. Не допускается бесконтрольное тление.За нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП), если никто не пострадал, возможно предупреждение или штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей."Если в результате возник пожар, где было повреждено имущество или пострадали люди (легкая или средняя тяжесть), то санкции будут выше - штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей", - указала юрист.При причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). наказанием будут исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Если погибли два и более человека - ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет.За уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере (статья 168 УК РФ), совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - штраф до 120 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года. Возможны обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы, принудительные работы либо лишение свободы до года.

https://1prime.ru/20250610/urozhay-858342949.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, общество , земельный участок, штраф, пожарная безопасность