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Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T11:33+0300
2025-07-06T11:33+0300
политика
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня. На полях саммита у министра запланирован ряд двусторонних встреч. Лавров представляет Россию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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брикс, бразилия, мид, сергей лавров
Политика, БРИКС, БРАЗИЛИЯ, МИД, Сергей Лавров
11:33 06.07.2025
 
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Глава МИД России Лавров прибыл в Рио-де Жанейро для участия в саммите БРИКС 6-7 июля

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
На полях саммита у министра запланирован ряд двусторонних встреч.
Лавров представляет Россию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии
Вчера, 14:41
 
ПолитикаБРИКСБРАЗИЛИЯМИДСергей Лавров
 
 
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