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Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ

Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T11:33+0300

2025-07-06T11:33+0300

2025-07-06T11:33+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня. На полях саммита у министра запланирован ряд двусторонних встреч. Лавров представляет Россию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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брикс, бразилия, мид, сергей лавров