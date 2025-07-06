https://1prime.ru/20250706/lavrov-859215394.html
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T11:33+0300
2025-07-06T11:33+0300
2025-07-06T11:33+0300
политика
брикс
бразилия
мид
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня. На полях саммита у министра запланирован ряд двусторонних встреч. Лавров представляет Россию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://1prime.ru/20250705/turtsiya-859202876.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, бразилия, мид, сергей лавров
Политика, БРИКС, БРАЗИЛИЯ, МИД, Сергей Лавров
Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Глава МИД России Лавров прибыл в Рио-де Жанейро для участия в саммите БРИКС 6-7 июля
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 6-7 июля примет участие в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
На полях саммита у министра запланирован ряд двусторонних встреч.
Лавров представляет Россию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии