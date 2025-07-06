https://1prime.ru/20250706/lavrov-859223524.html
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии - 06.07.2025, ПРАЙМ
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии
Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T21:11+0300
2025-07-06T21:11+0300
2025-07-06T21:11+0300
политика
саммит брикс
сергей лавров
встреча
мид
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_32fa9f785a7bbbb7428e2387796bf203.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Встреча глав МИД России и Бразилии "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", - написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фото встречи.
https://1prime.ru/20250706/putin-859220566.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_24e45074178337a24302719e4c19fa80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс, сергей лавров, встреча, мид, бразилия
Политика, Саммит БРИКС, Сергей Лавров, встреча, МИД, БРАЗИЛИЯ
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии
Лавров на полях саммита БРИКС в Бразилии провел встречу с главой МИД этой страны