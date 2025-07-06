Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии - 06.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250706/lavrov-859223524.html
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии - 06.07.2025, ПРАЙМ
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии
Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T21:11+0300
2025-07-06T21:11+0300
политика
саммит брикс
сергей лавров
встреча
мид
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_32fa9f785a7bbbb7428e2387796bf203.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Встреча глав МИД России и Бразилии "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", - написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фото встречи.
https://1prime.ru/20250706/putin-859220566.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_24e45074178337a24302719e4c19fa80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
саммит брикс, сергей лавров, встреча, мид, бразилия
Политика, Саммит БРИКС, Сергей Лавров, встреча, МИД, БРАЗИЛИЯ
21:11 06.07.2025
 
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии

Лавров на полях саммита БРИКС в Бразилии провел встречу с главой МИД этой страны

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Встреча глав МИД России и Бразилии "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", - написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фото встречи.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
17:59
 
ПолитикаСаммит БРИКССергей ЛавроввстречаМИДБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала