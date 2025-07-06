https://1prime.ru/20250706/lavrov-859223524.html

Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии

Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии - 06.07.2025, ПРАЙМ

Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии

Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T21:11+0300

2025-07-06T21:11+0300

2025-07-06T21:11+0300

политика

саммит брикс

сергей лавров

встреча

мид

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_32fa9f785a7bbbb7428e2387796bf203.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с бразильским коллегой, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. "Встреча глав МИД России и Бразилии "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро", - написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фото встречи.

https://1prime.ru/20250706/putin-859220566.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саммит брикс, сергей лавров, встреча, мид, бразилия