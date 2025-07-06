https://1prime.ru/20250706/lavrov-859224607.html
Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС
Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов, сообщили в МИД РФ. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T22:04+0300
2025-07-06T22:04+0300
2025-07-06T22:26+0300
политика
сергей лавров
встреча
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов, сообщили в МИД РФ."С обеих сторон был подтвержден курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений "особо привилегированного стратегического партнерства" по всему спектру практического взаимодействия. Состоялось обсуждение графика предстоящих российско-индийских контактов. Особое внимание было уделено дальнейшей активизации взаимодействия в БРИКС с учетом предстоящего председательства Нью-Дели в объединении в 2026 году, в том числе принимая во внимание позитивные итоги нынешнего бразильского председательства", - говорится в сообщении.Министры также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250706/lavrov-859223524.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, встреча, мид
Политика, Сергей Лавров, встреча, МИД
Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС в Бразилии
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов, сообщили в МИД РФ.
"С обеих сторон был подтвержден курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений "особо привилегированного стратегического партнерства" по всему спектру практического взаимодействия. Состоялось обсуждение графика предстоящих российско-индийских контактов. Особое внимание было уделено дальнейшей активизации взаимодействия в БРИКС с учетом предстоящего председательства Нью-Дели в объединении в 2026 году, в том числе принимая во внимание позитивные итоги нынешнего бразильского председательства", - говорится в сообщении.
Министры также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, добавили в ведомстве.
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии