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Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС
Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов, сообщили в МИД РФ. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T22:04+0300
2025-07-06T22:26+0300
политика
сергей лавров
встреча
мид
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов, сообщили в МИД РФ."С обеих сторон был подтвержден курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений "особо привилегированного стратегического партнерства" по всему спектру практического взаимодействия. Состоялось обсуждение графика предстоящих российско-индийских контактов. Особое внимание было уделено дальнейшей активизации взаимодействия в БРИКС с учетом предстоящего председательства Нью-Дели в объединении в 2026 году, в том числе принимая во внимание позитивные итоги нынешнего бразильского председательства", - говорится в сообщении.Министры также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250706/lavrov-859223524.html
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сергей лавров, встреча, мид
Политика, Сергей Лавров, встреча, МИД
22:04 06.07.2025 (обновлено: 22:26 06.07.2025)
 
Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС

Лавров проводит встречу с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС в Бразилии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов, сообщили в МИД РФ.
"С обеих сторон был подтвержден курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений "особо привилегированного стратегического партнерства" по всему спектру практического взаимодействия. Состоялось обсуждение графика предстоящих российско-индийских контактов. Особое внимание было уделено дальнейшей активизации взаимодействия в БРИКС с учетом предстоящего председательства Нью-Дели в объединении в 2026 году, в том числе принимая во внимание позитивные итоги нынешнего бразильского председательства", - говорится в сообщении.
Министры также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров на полях саммита БРИКС провел встречу с главой МИД Бразилии
21:11
 
ПолитикаСергей ЛавроввстречаМИД
 
 
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