https://1prime.ru/20250706/lavrov-859224607.html

Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС

Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ

Лавров встретился с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов, сообщили в МИД РФ. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T22:04+0300

2025-07-06T22:04+0300

2025-07-06T22:26+0300

политика

сергей лавров

встреча

мид

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов, сообщили в МИД РФ."С обеих сторон был подтвержден курс на дальнейшее выстраивание между двумя странами отношений "особо привилегированного стратегического партнерства" по всему спектру практического взаимодействия. Состоялось обсуждение графика предстоящих российско-индийских контактов. Особое внимание было уделено дальнейшей активизации взаимодействия в БРИКС с учетом предстоящего председательства Нью-Дели в объединении в 2026 году, в том числе принимая во внимание позитивные итоги нынешнего бразильского председательства", - говорится в сообщении.Министры также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250706/lavrov-859223524.html

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сергей лавров, встреча, мид