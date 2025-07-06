https://1prime.ru/20250706/ldpr-859214358.html

ЛДПР предложила освободить россиян от пошлины при оформлении наследства

ЛДПР предложила освободить россиян от пошлины при оформлении наследства - 06.07.2025, ПРАЙМ

ЛДПР предложила освободить россиян от пошлины при оформлении наследства

ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила освободить граждан, чьи доходы не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе, | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T10:23+0300

2025-07-06T10:23+0300

2025-07-06T10:23+0300

общество

леонид слуцкий

лдпр

наследство

https://cdnn.1prime.ru/img/76172/34/761723441_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_dd89fb9c5d4093fb30a40f5e0a90afb7.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила освободить граждан, чьи доходы не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе, от уплаты государственной пошлины при оформлении наследства, независимо от вида наследуемого имущества и источника дохода, сказано в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД. "Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство Российской Федерации 6 июля 2025 года", - отмечается в сообщении. По мнению авторов инициативы, мера исключит ситуации, когда люди из-за отсутствия финансовой возможности не могут официально оформить наследуемое имущество. "Пошлина за выдачу свидетельства о наследстве в зависимости от степени родства и стоимости имущества может достигать миллиона рублей, людям, чей доход не превышает полуторократной величины прожиточного минимума, таких денег взять попросту негде. По данным Росстата, доходы более чем 10 миллионов россиян даже ниже этой величины. Поэтому ЛДПР предлагает освободить данную категорию граждан от уплаты государственной пошлины при оформлении наследства", — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводятся в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД. В настоящее время за выдачу свидетельства о праве на наследство государством взимается пошлина в размере 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей для детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер наследодателя, и 0,6%, но не более миллиона рублей для других наследников.

https://1prime.ru/20250706/vrachi-859212879.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , леонид слуцкий, лдпр, наследство