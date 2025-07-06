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Лихачев рассказал об испытаниях электромобиля "Атом" на Северном полюсе

Лихачев рассказал об испытаниях электромобиля "Атом" на Северном полюсе - 06.07.2025, ПРАЙМ

Лихачев рассказал об испытаниях электромобиля "Атом" на Северном полюсе

Российский электромобиль "Атом" успешно прошел тестовые испытания в жестких температурных условиях Северного полюса, сообщил генеральный директор госкорпорации... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T21:08+0300

2025-07-06T21:08+0300

2025-07-06T21:08+0300

экономика

алексей лихачев

испытания

северный полюс

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Российский электромобиль "Атом" успешно прошел тестовые испытания в жестких температурных условиях Северного полюса, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Полярный экзамен автомобиль "Атом" сдал", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". Отмечается, что за время 10-дневных испытаний на Северном полюсе отечественные литий-ионные батареи, установленные на "Атоме", выработали свой ресурс менее чем на 10%. Об планах испытать электромобиль "Атом" на Северном полюсе РИА Новости рассказал в июне на Петербургском международном экономическом форуме директор бизнес-направления "Электромобильность" топливной компании "Росатома" "ТВЭЛ" Александр Бухвалов. В Арктику электромобиль доставили на атомном ледоколе "50 лет Победы". Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич". Предприятия "Росатома" потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из редкоземельных металлов, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы.

https://1prime.ru/20250618/atom-858605879.html

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алексей лихачев, испытания, северный полюс