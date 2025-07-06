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"Больше не могут". Макрон разрушил заговор против РФ, признали на Западе - 06.07.2025, ПРАЙМ
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"Больше не могут". Макрон разрушил заговор против РФ, признали на Западе
"Больше не могут". Макрон разрушил заговор против РФ, признали на Западе - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Больше не могут". Макрон разрушил заговор против РФ, признали на Западе
Факт того, что французский президент Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, говорит о том, политику евроатлантистов, пытавшихся... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:15+0300
2025-07-06T17:16+0300
политика
эммануэль макрон
телефонный разговор
владимир путин
запад
изоляция россии
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МОМКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Факт того, что французский президент Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, говорит о том, политику евроатлантистов, пытавшихся изолировать Российскую Федерацию, постиг крах. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Он напомнил, что бывший президент США Джо Байден, Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а ранее его предшественники Риши Сунак и Борис Джонсон сговорились, что не будут вести переговоры с Путиным до тех пор, пока Россия не капитулирует и примет мирный план Владимира Зеленского - то есть они договорились изолировать Российскую Федерацию. "Так что Макрон, позвонив Путину, нарушил это решение. Он изменил западную политику, русские ничего не изменили", - отметил эксперт.По его мнению, если бы Россия "проявила хоть какую-то готовность" к уступкам, например, согласилась на временное перемирие, то "некоторые из критических замечаний в адрес Путина за то, что он разговаривает с такими людьми, как Макрон, могли бы иметь какой-то вес". Однако в действительности Российская Федерация "вообще не идет ни на какие уступки и не проявляет к этому никакой склонности", подчеркнул Меркурис. Наоборот, Россия, по его словам, "ужесточает свою позицию"."Этот звонок (Макрона Путину - прим. ред.) демонстрирует, насколько ситуация сейчас решительно меняется в пользу России, что европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими", - отметил эксперт. Исходя из этого утверждения, он заключает: "Русские и Путин выиграли от того, что этот звонок состоялся".
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эммануэль макрон, телефонный разговор, владимир путин, запад, изоляция россии
Политика, Эммануэль Макрон, Телефонный разговор, Владимир Путин, ЗАПАД, изоляция России
17:15 06.07.2025 (обновлено: 17:16 06.07.2025)
 
"Больше не могут". Макрон разрушил заговор против РФ, признали на Западе

Меркурис: звонок Макрона Путину разрушил антироссийский сговор евроатлантистов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Эммануэль Макрон
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОМКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Факт того, что французский президент Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, говорит о том, политику евроатлантистов, пытавшихся изолировать Российскую Федерацию, постиг крах. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
Он напомнил, что бывший президент США Джо Байден, Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а ранее его предшественники Риши Сунак и Борис Джонсон сговорились, что не будут вести переговоры с Путиным до тех пор, пока Россия не капитулирует и примет мирный план Владимира Зеленского - то есть они договорились изолировать Российскую Федерацию.
"Так что Макрон, позвонив Путину, нарушил это решение. Он изменил западную политику, русские ничего не изменили", - отметил эксперт.
По его мнению, если бы Россия "проявила хоть какую-то готовность" к уступкам, например, согласилась на временное перемирие, то "некоторые из критических замечаний в адрес Путина за то, что он разговаривает с такими людьми, как Макрон, могли бы иметь какой-то вес". Однако в действительности Российская Федерация "вообще не идет ни на какие уступки и не проявляет к этому никакой склонности", подчеркнул Меркурис. Наоборот, Россия, по его словам, "ужесточает свою позицию".
"Этот звонок (Макрона Путину - прим. ред.) демонстрирует, насколько ситуация сейчас решительно меняется в пользу России, что европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими", - отметил эксперт.
Исходя из этого утверждения, он заключает: "Русские и Путин выиграли от того, что этот звонок состоялся".
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