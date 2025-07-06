https://1prime.ru/20250706/mask-859216219.html

"Супер весело!" Маск думает над датой учредительного съезда своей партии

"Супер весело!" Маск думает над датой учредительного съезда своей партии - 06.07.2025, ПРАЙМ

"Супер весело!" Маск думает над датой учредительного съезда своей партии

Американский миллиардер Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки". | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T13:13+0300

2025-07-06T13:13+0300

2025-07-06T13:13+0300

политика

сша

илон маск

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307041_0:22:3070:1749_1920x0_80_0_0_80989758acb209a25e551a1c4ac2d6ce.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки". В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки", после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. "Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супер весело!", - написал миллиардер в соцсети X. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

https://1prime.ru/20250705/mask-859209230.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, илон маск, дональд трамп