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"Супер весело!" Маск думает над датой учредительного съезда своей партии
"Супер весело!" Маск думает над датой учредительного съезда своей партии - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Супер весело!" Маск думает над датой учредительного съезда своей партии
Американский миллиардер Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки". | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T13:13+0300
2025-07-06T13:13+0300
2025-07-06T13:13+0300
политика
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки". В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки", после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. "Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супер весело!", - написал миллиардер в соцсети X. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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сша, илон маск, дональд трамп
Политика, США, Илон Маск, Дональд Трамп
"Супер весело!" Маск думает над датой учредительного съезда своей партии
Маск пообещал, что на учредительном съезде созданной им "Партии Америки" будет весело
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск пообещал веселье на учредительном съезде созданной им "Партии Америки".
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки", после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.
"Где и когда нам стоит провести учредительный съезд Американской партии? Это будет супер весело!", - написал миллиардер в соцсети X.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Маск объявил о создании своей политической партии