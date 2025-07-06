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Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии
Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии - 06.07.2025, ПРАЙМ
Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии
Миллиардер Илон Маск в воскресенье официально подал документы на регистрацию своей партии в США, следует из реестра американского избиркома. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:22+0300
2025-07-06T17:22+0300
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск в воскресенье официально подал документы на регистрацию своей партии в США, следует из реестра американского избиркома. В еще необработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет "America Party (AMEP)", что в переводе с английского языка - "Партия Америки" или "Партия Америка". Казначеем партии указан финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи. При этом позднее были также поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса США от штата Техас. Казначеем данной кампании также указан сотрудник его компании Tesla. Однако планы избираться в конгресс Маск пока не объявлял. Являются ли данные заявки аутентичными еще предстоит проверить властям США. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом президента США Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, свидетельствуют результаты опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.
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сша, илон маск
США, Илон Маск
17:22 06.07.2025
 
Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии

Избирком США: Маск официально подал документы на регистрацию своей партии

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск в воскресенье официально подал документы на регистрацию своей партии в США, следует из реестра американского избиркома.
В еще необработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет "America Party (AMEP)", что в переводе с английского языка - "Партия Америки" или "Партия Америка".
Казначеем партии указан финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи.
При этом позднее были также поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса США от штата Техас. Казначеем данной кампании также указан сотрудник его компании Tesla. Однако планы избираться в конгресс Маск пока не объявлял.
Являются ли данные заявки аутентичными еще предстоит проверить властям США.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом президента США Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, свидетельствуют результаты опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
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СШАИлон Маск
 
 
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