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Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии
Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии - 06.07.2025, ПРАЙМ
Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии
Миллиардер Илон Маск в воскресенье официально подал документы на регистрацию своей партии в США, следует из реестра американского избиркома. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:22+0300
2025-07-06T17:22+0300
2025-07-06T17:22+0300
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск в воскресенье официально подал документы на регистрацию своей партии в США, следует из реестра американского избиркома. В еще необработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет "America Party (AMEP)", что в переводе с английского языка - "Партия Америки" или "Партия Америка". Казначеем партии указан финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи. При этом позднее были также поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса США от штата Техас. Казначеем данной кампании также указан сотрудник его компании Tesla. Однако планы избираться в конгресс Маск пока не объявлял. Являются ли данные заявки аутентичными еще предстоит проверить властям США. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом президента США Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, свидетельствуют результаты опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.
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сша, илон маск
Илон Маск подал документы на регистрацию своей партии
Избирком США: Маск официально подал документы на регистрацию своей партии
ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск в воскресенье официально подал документы на регистрацию своей партии в США, следует из реестра американского избиркома.
В еще необработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет "America Party (AMEP)", что в переводе с английского языка - "Партия Америки" или "Партия Америка".
Казначеем партии указан финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи.
При этом позднее были также поданы документы на регистрацию Маска как кандидата на выборы в нижнюю палата конгресса США от штата Техас. Казначеем данной кампании также указан сотрудник его компании Tesla. Однако планы избираться в конгресс Маск пока не объявлял.
Являются ли данные заявки аутентичными еще предстоит проверить властям США.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом президента США Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, свидетельствуют результаты опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.
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