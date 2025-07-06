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Бессент прокомментировал заявление Маска о создании собственной партии

Бессент прокомментировал заявление Маска о создании собственной партии - 06.07.2025, ПРАЙМ

Бессент прокомментировал заявление Маска о создании собственной партии

Министр финансов США Скотт Бессент, который ранее открыто враждовал с бывшим коллегой Илоном Маском, в воскресенье отреагировал на планы последнего создать свою | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T20:08+0300

2025-07-06T20:08+0300

2025-07-06T20:08+0300

политика

скотт бессент

илон маск

партия

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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент, который ранее открыто враждовал с бывшим коллегой Илоном Маском, в воскресенье отреагировал на планы последнего создать свою политическую партию, отметив непопулярность миллиардера в опросах общественного мнения. В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки", после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме ранее подтверждали и факт споров Маска с Бессентом, однако СМИ сообщали о том, что их перепалка, которая произошла весной, дошла до драки. "Принципы DOGE были очень популярны. Я думаю, если вы посмотрите на опросы, Илон популярен не был, поэтому я считаю, что советы директоров в его различных компаниях хотели, чтобы он вернулся и управлял теми компаниями, с чем он справляется лучше всех. Поэтому я полагаю, что совет директоров в ответ на вчерашнее заявление будет поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической", - заявил Бессент телеканалу Fox News. Как следует из апрельского опроса Harvard CAPS-Harris, уровень неодобрения Маска, который тогда еще возглавлял департамент эффективности правительства США (DOGE) вырос на пять процентных пунктов и составил 49%. В то же время 56% опрошенных положительно оценили деятельность самого DOGE. Схожую динамику непопулярности Маска ранее показывали и другие опросы. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

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скотт бессент, илон маск, партия