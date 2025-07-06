https://1prime.ru/20250706/minprosvescheniya-859224808.html

Минпросвещения придумало новый способ быстрого поиска учителей

Минпросвещения придумало новый способ быстрого поиска учителей - 06.07.2025, ПРАЙМ

Минпросвещения придумало новый способ быстрого поиска учителей

Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T22:26+0300

2025-07-06T22:26+0300

2025-07-06T22:26+0300

минпросвещения

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства. "Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе", - говорится в сообщении. Уточняется, что горячая линия будет работать с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни. "Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения", - отметили в министерстве.

https://1prime.ru/20250521/ekzamen-857776757.html

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минпросвещения, горячая линия, поиск, учителя