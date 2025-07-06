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Минпросвещения придумало новый способ быстрого поиска учителей - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Минпросвещения придумало новый способ быстрого поиска учителей
Минпросвещения придумало новый способ быстрого поиска учителей - 06.07.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения придумало новый способ быстрого поиска учителей
Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T22:26+0300
2025-07-06T22:26+0300
минпросвещения
горячая линия
поиск
учителя
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства. "Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе", - говорится в сообщении. Уточняется, что горячая линия будет работать с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни. "Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения", - отметили в министерстве.
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минпросвещения, горячая линия, поиск, учителя
Минпросвещения, горячая линия, поиск, учителя
22:26 06.07.2025
 
Минпросвещения придумало новый способ быстрого поиска учителей

Минпросвещения РФ запустило горячую линию для быстрого поиска учителей в школы

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчитель географии
Учитель географии - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства.
"Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горячая линия будет работать с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни.
"Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения", - отметили в министерстве.
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