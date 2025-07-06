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Молдавский блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в стране
Молдавский блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в стране - 06.07.2025, ПРАЙМ
Молдавский блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в стране
Молдавский оппозиционный блок "Победа" примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на предстоящей неделе,... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T14:49+0300
2025-07-06T14:49+0300
2025-07-06T14:49+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Молдавский оппозиционный блок "Победа" примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на предстоящей неделе, заявил лидер блока Илан Шор. "Мы собрались здесь для того, чтобы объявить политическую цель на выборах осенью 2025 года в Республике Молдова. Политическую цель и политическую позицию блока "Победа". Да, дорогие друзья, блок "Победа" примет участие в этих выборах самостоятельно… Я сегодня с удовольствием заявляю о том, что мы, политический блок "Победа", на следующей неделе подаем документы об участии в выборной кампании. Дорогие друзья, мы трезво осознаем, что ближайшие выборы будут самыми грязными и нечестными за всю историю нашей страны", - сказал Шор на съезде блока "Победа", который проходит в Москве.Лидер блока также добавил, что, очевидно, власти Молдавии будут стараться снять и не допустить блок "Победа" до выборов.
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молдавия, общество , парламентские выборы
Политика, МОЛДАВИЯ, Общество , парламентские выборы
Молдавский блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в стране
Шор: оппозиционный блок "Победа" будет участвовать в парламентских выборах в Молдавии
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Молдавский оппозиционный блок "Победа" примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на предстоящей неделе, заявил лидер блока Илан Шор.
"Мы собрались здесь для того, чтобы объявить политическую цель на выборах осенью 2025 года в Республике Молдова. Политическую цель и политическую позицию блока "Победа". Да, дорогие друзья, блок "Победа" примет участие в этих выборах самостоятельно… Я сегодня с удовольствием заявляю о том, что мы, политический блок "Победа", на следующей неделе подаем документы об участии в выборной кампании. Дорогие друзья, мы трезво осознаем, что ближайшие выборы будут самыми грязными и нечестными за всю историю нашей страны", - сказал Шор на съезде блока "Победа", который проходит в Москве.
Лидер блока также добавил, что, очевидно, власти Молдавии будут стараться снять и не допустить блок "Победа" до выборов.
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