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Молдавский блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Молдавский блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией
Молдавский блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией - 06.07.2025, ПРАЙМ
Молдавский блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией
Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны,... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T15:21+0300
2025-07-06T15:21+0300
политика
молдавия
общество
россия
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны, заявил лидер политблока Илан Шор. "Я также хочу сегодня заявить о том, что мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз с Российской Федерацией. Мы уверены, что мы получим поддержку граждан, мы уверены, что мы соберем как минимум 60% подписей от людей, проживающих в Республике Молдова", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа", который проходит в Москве.
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молдавия, общество , россия
Политика, МОЛДАВИЯ, Общество , РОССИЯ
15:21 06.07.2025
 
Молдавский блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией

Шор: за союз Молдавии с Россией получится собрать как минимум 60% подписей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Молдавский оппозиционный блок "Победа" начал сбор подписей за союз страны с Россией, в нем уверены, что будет собрано не менее 60% подписей граждан страны, заявил лидер политблока Илан Шор.
"Я также хочу сегодня заявить о том, что мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз с Российской Федерацией. Мы уверены, что мы получим поддержку граждан, мы уверены, что мы соберем как минимум 60% подписей от людей, проживающих в Республике Молдова", - сказал Шор журналистам в кулуарах съезда оппозиционного блока "Победа", который проходит в Москве.
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ПолитикаМОЛДАВИЯОбществоРОССИЯ
 
 
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