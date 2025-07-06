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МВД рассказало о схеме мошенников с "арендой" банковских карт
МВД рассказало о схеме мошенников с "арендой" банковских карт - 06.07.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало о схеме мошенников с "арендой" банковских карт
Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T11:44+0300
2025-07-06T11:44+0300
2025-07-06T11:44+0300
мошенничество
мвд
банковская карта
финансы
мошеннические схемы
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую "юридическую безопасность". Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении. Правоохранители объясняют, что это дропперство, передача доступа к своим реквизитам другим людям, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении. Также правоохранители предупреждают - никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют. За передачу доступа с своему личному кабинету грозит блокировка счетов и уголовная ответственность.
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мвд, банковская карта, финансы, мошеннические схемы
Мошенничество, МВД, банковская карта, Финансы, мошеннические схемы
МВД рассказало о схеме мошенников с "арендой" банковских карт
МВД: отдавая мошенникам карту в "аренду", граждане могут стать соучастниками преступлений
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую "юридическую безопасность". Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Правоохранители объясняют, что это дропперство, передача доступа к своим реквизитам другим людям, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении.
Также правоохранители предупреждают - никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют. За передачу доступа с своему личному кабинету грозит блокировка счетов и уголовная ответственность.
Володин предостерег от помощи мошенникам в выводе похищенных денег