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МВД рассказало о схеме мошенников с "арендой" банковских карт

МВД рассказало о схеме мошенников с "арендой" банковских карт - 06.07.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало о схеме мошенников с "арендой" банковских карт

Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T11:44+0300

2025-07-06T11:44+0300

2025-07-06T11:44+0300

мошенничество

мвд

банковская карта

финансы

мошеннические схемы

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Мошенники предлагают гражданам взять в "аренду" их банковские карты за вознаграждение, однако такая помощь является соучастием в преступлении, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники предлагают гражданам взять в аренду их банковские карты или личные кабинеты (ЛК) банков, обещая высокое вознаграждение и мнимую "юридическую безопасность". Предлогом могут быть сделки с криптовалютой или другие операции, однако карта будет использована для разового вывода средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении. Правоохранители объясняют, что это дропперство, передача доступа к своим реквизитам другим людям, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении. Также правоохранители предупреждают - никаких гарантий безопасности мошенники не предоставляют. За передачу доступа с своему личному кабинету грозит блокировка счетов и уголовная ответственность.

https://1prime.ru/20250705/volodin-859199488.html

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мвд, банковская карта, финансы, мошеннические схемы