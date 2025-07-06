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В Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов за сутки

В Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов за сутки - 06.07.2025, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов за сутки

В аэропорту Нижнего Новгорода отменено 12 рейсов за прошедшие сутки, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T02:02+0300

2025-07-06T02:02+0300

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общество

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росавиация

аэрофлот

red wings

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В аэропорту Нижнего Новгорода отменено 12 рейсов за прошедшие сутки, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Только что посетил временно закрытый для приема и выпуска воздушных судов из-за ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG). На месте обсудил ситуацию с исполнительным директором воздушной гавани Эдуардом Кошенсковым, представителем "Аэрофлота" Александром Тихоновым... В аэропорту отменено 12 рейсов за пятое июля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко. Он отметил, что в аэропорту работает усиленная смена сотрудников, а в терминале обстановка спокойная. Кроме того, по словам представителя Росавиации, в нем находится около 500 человек (при пропускной способности 900 человек). Кореняко подчеркнул, что услуги по ФАП-82 оказываются, гостиницы предоставляются, только "Аэрофлот" разместил в них около 40 пассажиров. Уточняется, что после снятия ограничений быстрее всего должны вылететь рейсы в Санкт-Петербург (авиакомпания "Россия") и в Самару (Red Wings), оба самолета Superjet ждут пассажиров в Нижнем Новгороде.

нижний новгород

стригино

санкт-петербург

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