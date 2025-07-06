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Силуанов: НРБ создавался для реализации инфраструктурных проектов

Силуанов: НРБ создавался для реализации инфраструктурных проектов - 06.07.2025, ПРАЙМ

Силуанов: НРБ создавался для реализации инфраструктурных проектов

Новый банк развития (НРБ) создавался для реализации инфраструктурных проектов, а не как альтернатива каким-либо международным институтам, заявил министр... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T01:11+0300

2025-07-06T01:11+0300

2025-07-06T01:11+0300

общество

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антон силуанов

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Новый банк развития (НРБ) создавался для реализации инфраструктурных проектов, а не как альтернатива каким-либо международным институтам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы не создавали Новый банк как альтернативу каким-то международным институтам, мы создавали это для того, чтобы банк помогал реализовывать инфраструктурные проекты, в первую очередь, на территории стран-участников Нового банка, но и сегодня мы говорим о более широком задействовании возможностей банка, в том числе в странах Глобального юга", - сказал Силуанов по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральных банков БРИКС. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, москва, антон силуанов