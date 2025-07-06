https://1prime.ru/20250706/oreshkin-859210365.html
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики - 06.07.2025, ПРАЙМ
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики
Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T00:23+0300
2025-07-06T00:23+0300
2025-07-06T00:23+0300
общество
рф
бразилия
германия
максим орешкин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859210365.jpg?1751750587
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"ВВП России растет более чем на 4% ежегодно на протяжении четырех лет - это выше мирового среднего показателя. Безработица на исторически минимальном уровне, всего 2,2%, тогда как еще несколько лет назад она превышала 5%", - сказал Орешкин.
По словам чиновника, технологические сдвиги в таких сферах российской экономики, как искусственный интеллект, финтех и цифровые платформы, происходят на основе отечественных решений и решений стран-партнеров.
При этом страны, пытающиеся санкциями нанести РФ экономический ущерб, по словам Орешкина, сами теряют конкурентоспособность.
"Кто в итоге пострадал больше всех? Те, кто санкции вводил. Экономика Евросоюза, особенно Германии, демонстрирует признаки многолетней стагнации, теряя конкурентоспособность", - подчеркнул замглавы президентской администрации.
рф
бразилия
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, бразилия, германия, максим орешкин, ес
Общество , РФ, БРАЗИЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, Максим Орешкин, ЕС
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики
Орешкин: российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"ВВП России растет более чем на 4% ежегодно на протяжении четырех лет - это выше мирового среднего показателя. Безработица на исторически минимальном уровне, всего 2,2%, тогда как еще несколько лет назад она превышала 5%", - сказал Орешкин.
По словам чиновника, технологические сдвиги в таких сферах российской экономики, как искусственный интеллект, финтех и цифровые платформы, происходят на основе отечественных решений и решений стран-партнеров.
При этом страны, пытающиеся санкциями нанести РФ экономический ущерб, по словам Орешкина, сами теряют конкурентоспособность.
"Кто в итоге пострадал больше всех? Те, кто санкции вводил. Экономика Евросоюза, особенно Германии, демонстрирует признаки многолетней стагнации, теряя конкурентоспособность", - подчеркнул замглавы президентской администрации.