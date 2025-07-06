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Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики - 06.07.2025, ПРАЙМ
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики
Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T00:23+0300
2025-07-06T00:23+0300
общество
рф
бразилия
германия
максим орешкин
ес
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "ВВП России растет более чем на 4% ежегодно на протяжении четырех лет - это выше мирового среднего показателя. Безработица на исторически минимальном уровне, всего 2,2%, тогда как еще несколько лет назад она превышала 5%", - сказал Орешкин. По словам чиновника, технологические сдвиги в таких сферах российской экономики, как искусственный интеллект, финтех и цифровые платформы, происходят на основе отечественных решений и решений стран-партнеров. При этом страны, пытающиеся санкциями нанести РФ экономический ущерб, по словам Орешкина, сами теряют конкурентоспособность. "Кто в итоге пострадал больше всех? Те, кто санкции вводил. Экономика Евросоюза, особенно Германии, демонстрирует признаки многолетней стагнации, теряя конкурентоспособность", - подчеркнул замглавы президентской администрации.
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общество , рф, бразилия, германия, максим орешкин, ес
Общество , РФ, БРАЗИЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, Максим Орешкин, ЕС
00:23 06.07.2025
 
Орешкин заявил об устойчивом росте российской экономики

Орешкин: российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"ВВП России растет более чем на 4% ежегодно на протяжении четырех лет - это выше мирового среднего показателя. Безработица на исторически минимальном уровне, всего 2,2%, тогда как еще несколько лет назад она превышала 5%", - сказал Орешкин.
По словам чиновника, технологические сдвиги в таких сферах российской экономики, как искусственный интеллект, финтех и цифровые платформы, происходят на основе отечественных решений и решений стран-партнеров.
При этом страны, пытающиеся санкциями нанести РФ экономический ущерб, по словам Орешкина, сами теряют конкурентоспособность.
"Кто в итоге пострадал больше всех? Те, кто санкции вводил. Экономика Евросоюза, особенно Германии, демонстрирует признаки многолетней стагнации, теряя конкурентоспособность", - подчеркнул замглавы президентской администрации.
 
ОбществоРФБРАЗИЛИЯГЕРМАНИЯМаксим ОрешкинЕС
 
 
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