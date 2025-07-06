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Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, заявил Орешкин - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, заявил Орешкин
Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, заявил Орешкин - 06.07.2025, ПРАЙМ
Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, заявил Орешкин
Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, а не навязывается извне, как ранее, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T00:47+0300
2025-07-06T00:47+0300
общество
рф
бразилия
москва
максим орешкин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, а не навязывается извне, как ранее, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Новые правила для нового мира не навязываются (БРИКС - ред.) извне, как это было в эпоху старой глобализации. Они рождаются изнутри - через инновации, деловую инициативу и подлинные интересы наших народов и стран", - сказал Орешкин. По словам бывшего главы минэкономразвития, БРИКС представляет уже более 40% мирового ВВП и более половины населения планеты. "Наши страны - это новые центры роста: динамичные, быстро урбанизирующиеся общества с огромными внутренними рынками... В рамках БРИКС - колоссальные возможности в области инфраструктуры, логистики и технологий. Мы можем развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. Мы можем инвестировать в людей. Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - добавил Орешкин. Замглавы президентской администрации напомнил участникам форума о предложении России создать новую инвестиционную платформу БРИКС с использованием передовых финансовых технологий, в том числе блокчейна, и пригласил партнёров к совместной работе над созданием систем и механизмов для долгосрочного глобального развития. "Наша общая ответственность - двигаться вперёд. В этом году в Москве мы провели открытый диалог с экспертами из более чем 100 стран. Люди со всего мира приехали, чтобы поделиться идеями о том, как укрепить новую платформу роста Глобального Юга. Форум стал успешным, и мы намерены продолжать, не только в формате дискуссий, но и через создание экосистемы для превращения смелых идей в конкретные действия", - подчеркнул Орешкин.
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общество , рф, бразилия, москва, максим орешкин
Общество , РФ, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, Максим Орешкин
00:47 06.07.2025
 
Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, заявил Орешкин

Орешкин: новая система глобального развития рождается внутри БРИКС

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, а не навязывается извне, как ранее, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.
"Новые правила для нового мира не навязываются (БРИКС - ред.) извне, как это было в эпоху старой глобализации. Они рождаются изнутри - через инновации, деловую инициативу и подлинные интересы наших народов и стран", - сказал Орешкин.
По словам бывшего главы минэкономразвития, БРИКС представляет уже более 40% мирового ВВП и более половины населения планеты.
"Наши страны - это новые центры роста: динамичные, быстро урбанизирующиеся общества с огромными внутренними рынками... В рамках БРИКС - колоссальные возможности в области инфраструктуры, логистики и технологий. Мы можем развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. Мы можем инвестировать в людей. Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - добавил Орешкин.
Замглавы президентской администрации напомнил участникам форума о предложении России создать новую инвестиционную платформу БРИКС с использованием передовых финансовых технологий, в том числе блокчейна, и пригласил партнёров к совместной работе над созданием систем и механизмов для долгосрочного глобального развития.
"Наша общая ответственность - двигаться вперёд. В этом году в Москве мы провели открытый диалог с экспертами из более чем 100 стран. Люди со всего мира приехали, чтобы поделиться идеями о том, как укрепить новую платформу роста Глобального Юга. Форум стал успешным, и мы намерены продолжать, не только в формате дискуссий, но и через создание экосистемы для превращения смелых идей в конкретные действия", - подчеркнул Орешкин.
 
ОбществоРФБРАЗИЛИЯМОСКВАМаксим Орешкин
 
 
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