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Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, заявил Орешкин

Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, заявил Орешкин - 06.07.2025, ПРАЙМ

Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, заявил Орешкин

Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, а не навязывается извне, как ранее, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T00:47+0300

2025-07-06T00:47+0300

2025-07-06T00:47+0300

общество

рф

бразилия

москва

максим орешкин

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, а не навязывается извне, как ранее, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Новые правила для нового мира не навязываются (БРИКС - ред.) извне, как это было в эпоху старой глобализации. Они рождаются изнутри - через инновации, деловую инициативу и подлинные интересы наших народов и стран", - сказал Орешкин. По словам бывшего главы минэкономразвития, БРИКС представляет уже более 40% мирового ВВП и более половины населения планеты. "Наши страны - это новые центры роста: динамичные, быстро урбанизирующиеся общества с огромными внутренними рынками... В рамках БРИКС - колоссальные возможности в области инфраструктуры, логистики и технологий. Мы можем развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. Мы можем инвестировать в людей. Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - добавил Орешкин. Замглавы президентской администрации напомнил участникам форума о предложении России создать новую инвестиционную платформу БРИКС с использованием передовых финансовых технологий, в том числе блокчейна, и пригласил партнёров к совместной работе над созданием систем и механизмов для долгосрочного глобального развития. "Наша общая ответственность - двигаться вперёд. В этом году в Москве мы провели открытый диалог с экспертами из более чем 100 стран. Люди со всего мира приехали, чтобы поделиться идеями о том, как укрепить новую платформу роста Глобального Юга. Форум стал успешным, и мы намерены продолжать, не только в формате дискуссий, но и через создание экосистемы для превращения смелых идей в конкретные действия", - подчеркнул Орешкин.

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общество , рф, бразилия, москва, максим орешкин