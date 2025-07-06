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Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером - 06.07.2025, ПРАЙМ
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером
Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T01:35+0300
2025-07-06T01:35+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.
"Наши компании - мировые лидеры. Приведу лишь несколько примеров: Huawei - глобальный технологический гигант. Бразильская Embraer играет ключевую роль в аэрокосмической отрасли. Индийская Tech Mahindra - лидер в сфере цифровых решений, включая ИИ. DP World из ОАЭ переосмысляет глобальную логистику. А российский "Росатом" - ведущий игрок в сфере атомной энергетики", - сказал Орешкин.
По словам Орешкина, БРИКС располагает колоссальными возможностями в области инфраструктуры, логистики и технологий и способны развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций.
"Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - подчеркнул бывший глава минэкономразвития РФ.
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общество , рф, бразилия, оаэ, максим орешкин, huawei, embraer, росатом
Общество , РФ, БРАЗИЛИЯ, ОАЭ, Максим Орешкин, Huawei, Embraer, Росатом
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером
Орешкин: БРИКС формирует альтернативу западным индустриальным центрам
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.
"Наши компании - мировые лидеры. Приведу лишь несколько примеров: Huawei - глобальный технологический гигант. Бразильская Embraer играет ключевую роль в аэрокосмической отрасли. Индийская Tech Mahindra - лидер в сфере цифровых решений, включая ИИ. DP World из ОАЭ переосмысляет глобальную логистику. А российский "Росатом" - ведущий игрок в сфере атомной энергетики", - сказал Орешкин.
По словам Орешкина, БРИКС располагает колоссальными возможностями в области инфраструктуры, логистики и технологий и способны развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций.
"Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - подчеркнул бывший глава минэкономразвития РФ.