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Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером

Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером - 06.07.2025, ПРАЙМ

Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером

Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T01:35+0300

2025-07-06T01:35+0300

2025-07-06T01:35+0300

общество

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бразилия

оаэ

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Наши компании - мировые лидеры. Приведу лишь несколько примеров: Huawei - глобальный технологический гигант. Бразильская Embraer играет ключевую роль в аэрокосмической отрасли. Индийская Tech Mahindra - лидер в сфере цифровых решений, включая ИИ. DP World из ОАЭ переосмысляет глобальную логистику. А российский "Росатом" - ведущий игрок в сфере атомной энергетики", - сказал Орешкин. По словам Орешкина, БРИКС располагает колоссальными возможностями в области инфраструктуры, логистики и технологий и способны развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. "Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - подчеркнул бывший глава минэкономразвития РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, бразилия, оаэ, максим орешкин, huawei, embraer, росатом