Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером - 06.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250706/oreshkin-859212002.html
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером - 06.07.2025, ПРАЙМ
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером
Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T01:35+0300
2025-07-06T01:35+0300
общество
рф
бразилия
оаэ
максим орешкин
huawei
embraer
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859212002.jpg?1751754934
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Наши компании - мировые лидеры. Приведу лишь несколько примеров: Huawei - глобальный технологический гигант. Бразильская Embraer играет ключевую роль в аэрокосмической отрасли. Индийская Tech Mahindra - лидер в сфере цифровых решений, включая ИИ. DP World из ОАЭ переосмысляет глобальную логистику. А российский "Росатом" - ведущий игрок в сфере атомной энергетики", - сказал Орешкин. По словам Орешкина, БРИКС располагает колоссальными возможностями в области инфраструктуры, логистики и технологий и способны развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. "Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - подчеркнул бывший глава минэкономразвития РФ.
рф
бразилия
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, бразилия, оаэ, максим орешкин, huawei, embraer, росатом
Общество , РФ, БРАЗИЛИЯ, ОАЭ, Максим Орешкин, Huawei, Embraer, Росатом
01:35 06.07.2025
 
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером

Орешкин: БРИКС формирует альтернативу западным индустриальным центрам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.
"Наши компании - мировые лидеры. Приведу лишь несколько примеров: Huawei - глобальный технологический гигант. Бразильская Embraer играет ключевую роль в аэрокосмической отрасли. Индийская Tech Mahindra - лидер в сфере цифровых решений, включая ИИ. DP World из ОАЭ переосмысляет глобальную логистику. А российский "Росатом" - ведущий игрок в сфере атомной энергетики", - сказал Орешкин.
По словам Орешкина, БРИКС располагает колоссальными возможностями в области инфраструктуры, логистики и технологий и способны развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций.
"Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - подчеркнул бывший глава минэкономразвития РФ.
 
ОбществоРФБРАЗИЛИЯОАЭМаксим ОрешкинHuaweiEmbraerРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала