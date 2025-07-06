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Орешкин заявил о важности сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Орешкин заявил о важности сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока
Орешкин заявил о важности сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока - 06.07.2025, ПРАЙМ
Орешкин заявил о важности сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока
Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T04:24+0300
2025-07-06T04:24+0300
общество
рф
максим орешкин
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "От саммита к саммиту идет планомерная работа, появляются новые инициативы, они набирают обороты и претворяются в реальные решения, в реальное сотрудничество между странами БРИКС и в целом странами Глобального Юга и Востока. Это очень важно, потому что это и есть драйвер глобальной экономики сейчас", - сказал Орешкин журналистам по завершении Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам экс-министра экономического развития РФ, в работе объединения нельзя выделить приоритетные направления - все темы повестки БРИКС важны для граждан государств-участников. "От того, как себя будут чувствовать эти страны, как они будут двигаться вперёд, зависит будущее не только наших стран, но и, конечно же, будущее всего мира", - подчеркнул Орешкин.
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общество , рф, максим орешкин
Общество , РФ, Максим Орешкин
04:24 06.07.2025
 
Орешкин заявил о важности сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока

Орешкин: сотрудничество БРИКС и Глобального Юга и Востока - драйвер мировой экономики

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"От саммита к саммиту идет планомерная работа, появляются новые инициативы, они набирают обороты и претворяются в реальные решения, в реальное сотрудничество между странами БРИКС и в целом странами Глобального Юга и Востока. Это очень важно, потому что это и есть драйвер глобальной экономики сейчас", - сказал Орешкин журналистам по завершении Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро.
По словам экс-министра экономического развития РФ, в работе объединения нельзя выделить приоритетные направления - все темы повестки БРИКС важны для граждан государств-участников.
"От того, как себя будут чувствовать эти страны, как они будут двигаться вперёд, зависит будущее не только наших стран, но и, конечно же, будущее всего мира", - подчеркнул Орешкин.
 
ОбществоРФМаксим Орешкин
 
 
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