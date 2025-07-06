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Орешкин заявил о важности сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока

Орешкин заявил о важности сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока - 06.07.2025, ПРАЙМ

Орешкин заявил о важности сотрудничества БРИКС и Глобального Юга и Востока

Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T04:24+0300

2025-07-06T04:24+0300

2025-07-06T04:24+0300

общество

рф

максим орешкин

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - ПРАЙМ. Сотрудничество стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока является определяющим фактором для всей мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "От саммита к саммиту идет планомерная работа, появляются новые инициативы, они набирают обороты и претворяются в реальные решения, в реальное сотрудничество между странами БРИКС и в целом странами Глобального Юга и Востока. Это очень важно, потому что это и есть драйвер глобальной экономики сейчас", - сказал Орешкин журналистам по завершении Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам экс-министра экономического развития РФ, в работе объединения нельзя выделить приоритетные направления - все темы повестки БРИКС важны для граждан государств-участников. "От того, как себя будут чувствовать эти страны, как они будут двигаться вперёд, зависит будущее не только наших стран, но и, конечно же, будущее всего мира", - подчеркнул Орешкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, максим орешкин