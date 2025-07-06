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Скандал в "райском саду". Польша и Германия не поделили границу - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Скандал в "райском саду". Польша и Германия не поделили границу
Скандал в "райском саду". Польша и Германия не поделили границу - 06.07.2025, ПРАЙМ
Скандал в "райском саду". Польша и Германия не поделили границу
Между Варшавой и Берлином обострились отношения в связи со спором о введенных Германией временных проверок на границе. Польша решила ответить на эту меру... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T15:45+0300
2025-07-06T15:46+0300
политика
польша
германия
граница
контроль
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Между Варшавой и Берлином обострились отношения в связи со спором о введенных Германией временных проверок на границе. Польша решила ответить на эту меру зеркально и с понедельника, 7 июля, вводит проверки на границе с Германией. Таким образом, и Берлин, и Варшава нарушили принцип свободы передвижения в Европейском союзе. Об этом рассказывается в публикации издания The Washington Post.Как заявил премьер Польши Дональд Туск, чьи слова передает газета, Варшава не изменила свою позицию и, как и прежде, решительно выступает за свободу передвижения в Евросоюзе. Но при этом он подчеркнул, что все страны-соседи должны координировать свои действия по борьбе с неконтролируемым мигрантским потоком через границы.Внутри Евросоюза отмена пограничного контроля началась десять лет назад. На текущий момент в Шенгенскую зону, в которой действует режим беспрепятственного пересечения границ, входят 29 стран, в том числе не входящие в Европейский союз Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
https://1prime.ru/20250611/tusk-858421547.html
польша
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польша, германия, граница, контроль
Политика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, граница, контроль
15:45 06.07.2025 (обновлено: 15:46 06.07.2025)
 
Скандал в "райском саду". Польша и Германия не поделили границу

WP: между Польшей и Германией обострились отношения из-за пограничных проверок

© РИА Новости . Гавро Дешич | Перейти в медиабанкЗнак "Стоп"
Знак Стоп - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Гавро Дешич
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Между Варшавой и Берлином обострились отношения в связи со спором о введенных Германией временных проверок на границе. Польша решила ответить на эту меру зеркально и с понедельника, 7 июля, вводит проверки на границе с Германией. Таким образом, и Берлин, и Варшава нарушили принцип свободы передвижения в Европейском союзе. Об этом рассказывается в публикации издания The Washington Post.
Как заявил премьер Польши Дональд Туск, чьи слова передает газета, Варшава не изменила свою позицию и, как и прежде, решительно выступает за свободу передвижения в Евросоюзе. Но при этом он подчеркнул, что все страны-соседи должны координировать свои действия по борьбе с неконтролируемым мигрантским потоком через границы.
Внутри Евросоюза отмена пограничного контроля началась десять лет назад. На текущий момент в Шенгенскую зону, в которой действует режим беспрепятственного пересечения границ, входят 29 стран, в том числе не входящие в Европейский союз Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
Участок границы - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Польша планирует летом ввести частичный контроль на границе с Германией
11 июня, 18:56
 
ПолитикаПОЛЬШАГЕРМАНИЯграницаконтроль
 
 
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