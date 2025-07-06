https://1prime.ru/20250706/polsha-859218027.html

Скандал в "райском саду". Польша и Германия не поделили границу

Скандал в "райском саду". Польша и Германия не поделили границу - 06.07.2025, ПРАЙМ

Скандал в "райском саду". Польша и Германия не поделили границу

Между Варшавой и Берлином обострились отношения в связи со спором о введенных Германией временных проверок на границе. Польша решила ответить на эту меру... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T15:45+0300

2025-07-06T15:45+0300

2025-07-06T15:46+0300

политика

польша

германия

граница

контроль

https://cdnn.1prime.ru/img/83767/52/837675275_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_0e7399316ecf355fbf9928e95b868998.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Между Варшавой и Берлином обострились отношения в связи со спором о введенных Германией временных проверок на границе. Польша решила ответить на эту меру зеркально и с понедельника, 7 июля, вводит проверки на границе с Германией. Таким образом, и Берлин, и Варшава нарушили принцип свободы передвижения в Европейском союзе. Об этом рассказывается в публикации издания The Washington Post.Как заявил премьер Польши Дональд Туск, чьи слова передает газета, Варшава не изменила свою позицию и, как и прежде, решительно выступает за свободу передвижения в Евросоюзе. Но при этом он подчеркнул, что все страны-соседи должны координировать свои действия по борьбе с неконтролируемым мигрантским потоком через границы.Внутри Евросоюза отмена пограничного контроля началась десять лет назад. На текущий момент в Шенгенскую зону, в которой действует режим беспрепятственного пересечения границ, входят 29 стран, в том числе не входящие в Европейский союз Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

https://1prime.ru/20250611/tusk-858421547.html

польша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, германия, граница, контроль