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США пригрозили пошлинами торговым партнерам при отсутствии прогресса

США пригрозили пошлинами торговым партнерам при отсутствии прогресса - 06.07.2025, ПРАЙМ

США пригрозили пошлинами торговым партнерам при отсутствии прогресса

США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля,... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T16:55+0300

2025-07-06T16:55+0300

2025-07-06T16:55+0300

экономика

сша

пошлины

рынок

мировая экономика

скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля, заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля. Так что я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", - заявил Бессент телеканалу CNN. Данные меры будут касаться стран, которые не являются крупными торговыми партнерами США, отметил Бессент. Трамп в пятницу сообщил, что его администрация в тот же день отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.

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сша, пошлины, рынок, мировая экономика, скотт бессент