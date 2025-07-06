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США пригрозили пошлинами торговым партнерам при отсутствии прогресса - 06.07.2025, ПРАЙМ
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США пригрозили пошлинами торговым партнерам при отсутствии прогресса
США пригрозили пошлинами торговым партнерам при отсутствии прогресса - 06.07.2025, ПРАЙМ
США пригрозили пошлинами торговым партнерам при отсутствии прогресса
США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля,... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T16:55+0300
2025-07-06T16:55+0300
экономика
сша
пошлины
рынок
мировая экономика
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля, заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля. Так что я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", - заявил Бессент телеканалу CNN. Данные меры будут касаться стран, которые не являются крупными торговыми партнерами США, отметил Бессент. Трамп в пятницу сообщил, что его администрация в тот же день отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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сша, пошлины, рынок, мировая экономика, скотт бессент
Экономика, США, пошлины, Рынок, Мировая экономика, Скотт Бессент
16:55 06.07.2025
 
США пригрозили пошлинами торговым партнерам при отсутствии прогресса

Бессент: США применят пошлины к торговым партнерам при отсутствии прогресса в переговорах

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 6 июл - ПРАЙМ. США предупреждают торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля, заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля. Так что я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", - заявил Бессент телеканалу CNN.
Данные меры будут касаться стран, которые не являются крупными торговыми партнерами США, отметил Бессент.
Трамп в пятницу сообщил, что его администрация в тот же день отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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ЭкономикаСШАпошлиныРынокМировая экономикаСкотт Бессент
 
 
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