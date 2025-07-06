https://1prime.ru/20250706/pskov-859223910.html
В аэропорту Пскова сняли ограничения
В аэропорту Пскова сняли ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Пскова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T21:31+0300
2025-07-06T21:31+0300
2025-07-06T22:07+0300
происшествия
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аэропорт
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация."В аэропорту Псков сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://1prime.ru/20250706/kaluga-859223326.html
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псков, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, Псков, аэропорт, ограничения, Росавиация
В аэропорту Пскова сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Пскова сняли ограничения
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация.
"В аэропорту Псков сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В аэропорту Калуги сняли ограничения