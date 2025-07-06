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В аэропорту Пскова сняли ограничения

В аэропорту Пскова сняли ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Пскова сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T21:31+0300

2025-07-06T21:31+0300

2025-07-06T22:07+0300

происшествия

псков

аэропорт

ограничения

росавиация

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация."В аэропорту Псков сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

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псков

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псков, аэропорт, ограничения, росавиация