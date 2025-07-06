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В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:08+0300
2025-07-06T17:08+0300
санкт-петербург
аэропорт пулково
росавиация
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)", - написал он в Telegram-канале.
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санкт-петербург, аэропорт пулково, росавиация
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково, Росавиация
17:08 06.07.2025
 
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПулково
Пулково - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)", - написал он в Telegram-канале.
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