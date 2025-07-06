https://1prime.ru/20250706/pulkovo-859219483.html

В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения

В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения - 06.07.2025, ПРАЙМ

В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T17:08+0300

2025-07-06T17:08+0300

2025-07-06T17:08+0300

санкт-петербург

аэропорт пулково

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/14/839421432_138:0:3779:2048_1920x0_80_0_0_ff1b4daa234f150df5facfabfbba4bc5.jpg

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)", - написал он в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250706/kirov-859219083.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, аэропорт пулково, росавиация