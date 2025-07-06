https://1prime.ru/20250706/pulkovo-859225378.html

В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал

В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал - 06.07.2025, ПРАЙМ

В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T23:07+0300

2025-07-06T23:07+0300

2025-07-06T23:09+0300

происшествия

аэропорт пулково

отмена рейсов

пассажиры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала."Просим пассажиров отмененных рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала "Пулково". Возможности по размещению терминала ограничены", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Также "Пулково" просит пассажиров, чьи рейсы запланированы на ночное время, следить за расписанием и не приезжать в здание аэровокзала заблаговременно.

https://1prime.ru/20250706/pulkovo-859219483.html

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аэропорт пулково, отмена рейсов, пассажиры