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В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал - 06.07.2025, ПРАЙМ
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В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал
В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал - 06.07.2025, ПРАЙМ
В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T23:07+0300
2025-07-06T23:09+0300
происшествия
аэропорт пулково
отмена рейсов
пассажиры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала."Просим пассажиров отмененных рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала "Пулково". Возможности по размещению терминала ограничены", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Также "Пулково" просит пассажиров, чьи рейсы запланированы на ночное время, следить за расписанием и не приезжать в здание аэровокзала заблаговременно.
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аэропорт пулково, отмена рейсов, пассажиры
Происшествия, аэропорт Пулково, отмена рейсов, пассажиры
23:07 06.07.2025 (обновлено: 23:09 06.07.2025)
 
В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал

Аэропорт "Пулково" просит пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал

© РИА Новости . Игорь Руссак#Новый пассажирский терминал в Пулково. Фото с места события
#Новый пассажирский терминал в Пулково. Фото с места события - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала.
"Просим пассажиров отмененных рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала "Пулково". Возможности по размещению терминала ограничены", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Также "Пулково" просит пассажиров, чьи рейсы запланированы на ночное время, следить за расписанием и не приезжать в здание аэровокзала заблаговременно.
Пулково - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
Вчера, 17:08
 
Происшествияаэропорт Пулковоотмена рейсовпассажиры
 
 
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