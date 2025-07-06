https://1prime.ru/20250706/pulkovo-859225378.html
В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал
В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал - 06.07.2025, ПРАЙМ
В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T23:07+0300
2025-07-06T23:07+0300
2025-07-06T23:09+0300
происшествия
аэропорт пулково
отмена рейсов
пассажиры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала."Просим пассажиров отмененных рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала "Пулково". Возможности по размещению терминала ограничены", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Также "Пулково" просит пассажиров, чьи рейсы запланированы на ночное время, следить за расписанием и не приезжать в здание аэровокзала заблаговременно.
https://1prime.ru/20250706/pulkovo-859219483.html
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аэропорт пулково, отмена рейсов, пассажиры
Происшествия, аэропорт Пулково, отмена рейсов, пассажиры
В "Пулково" попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал
Аэропорт "Пулково" просит пассажиров отмененных рейсов покинуть аэровокзал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала.
"Просим пассажиров отмененных рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала "Пулково". Возможности по размещению терминала ограничены", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Также "Пулково" просит пассажиров, чьи рейсы запланированы на ночное время, следить за расписанием и не приезжать в здание аэровокзала заблаговременно.
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения