Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250706/putin-859210184.html
Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС
Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи будет участвовать в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который состоится в Бразилии. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T00:17+0300
2025-07-06T00:17+0300
общество
бразилия
рф
москва
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
мус
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859210184.jpg?1751750221
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи будет участвовать в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который состоится в Бразилии. Семнадцатый саммит БРИКС пройдёт в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Участие президента России в мероприятиях БРИКС в Рио-де-Жанейро ранее анонсировал Кремль. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в воскресенье в формате видеоконференции примет участие в главном пленарном заседании саммита. Оно будет посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления, уточнили в пресс-службе Кремля. Лидеры БРИКС обсудят перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяются мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки. По завершении они планируют принять итоговую декларацию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее пояснил, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила президенту России поехать на саммит БРИКС. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Объединение с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
бразилия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бразилия, рф, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, мус
Общество , БРАЗИЛИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, МУС
00:17 06.07.2025
 
Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС

Путин в режиме видеоконференции примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи будет участвовать в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который состоится в Бразилии.
Семнадцатый саммит БРИКС пройдёт в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Участие президента России в мероприятиях БРИКС в Рио-де-Жанейро ранее анонсировал Кремль. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в воскресенье в формате видеоконференции примет участие в главном пленарном заседании саммита.
Оно будет посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления, уточнили в пресс-службе Кремля. Лидеры БРИКС обсудят перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяются мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки. По завершении они планируют принять итоговую декларацию.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее пояснил, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила президенту России поехать на саммит БРИКС.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Объединение с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
 
ОбществоБРАЗИЛИЯРФМОСКВАВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей ЛавровМУС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала