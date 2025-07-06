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Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС
Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи будет участвовать в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который состоится в Бразилии. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T00:17+0300
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи будет участвовать в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который состоится в Бразилии.
Семнадцатый саммит БРИКС пройдёт в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Участие президента России в мероприятиях БРИКС в Рио-де-Жанейро ранее анонсировал Кремль. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в воскресенье в формате видеоконференции примет участие в главном пленарном заседании саммита.
Оно будет посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления, уточнили в пресс-службе Кремля. Лидеры БРИКС обсудят перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяются мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки. По завершении они планируют принять итоговую декларацию.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее пояснил, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила президенту России поехать на саммит БРИКС.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Объединение с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
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общество , бразилия, рф, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, мус
Общество , БРАЗИЛИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, МУС
Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС
Путин в режиме видеоконференции примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС
МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи будет участвовать в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который состоится в Бразилии.
Семнадцатый саммит БРИКС пройдёт в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Участие президента России в мероприятиях БРИКС в Рио-де-Жанейро ранее анонсировал Кремль. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в воскресенье в формате видеоконференции примет участие в главном пленарном заседании саммита.
Оно будет посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления, уточнили в пресс-службе Кремля. Лидеры БРИКС обсудят перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяются мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки. По завершении они планируют принять итоговую декларацию.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее пояснил, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила президенту России поехать на саммит БРИКС.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Объединение с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.