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Путин посетит выставку "Все для Победы!" - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Путин посетит выставку "Все для Победы!"
Путин посетит выставку "Все для Победы!" - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин посетит выставку "Все для Победы!"
Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, глава государства... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T00:17+0300
2025-07-06T00:17+0300
общество
москва
рф
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, глава государства примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО. Как сообщили в Кремле накануне, президент примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Благотворительный фонд "Всё для Победы!" начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Решение было принято при участии военных корреспондентов. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей. В воскресенье в Москве на площадке Национального центра "Россия" соберутся более тысячи активистов со всей страны на форуме Народного фронта, приуроченного к трехлетию работы фонда "Все для Победы!". Участниками мероприятия станут волонтеры со всей РФ, военкоры, артисты, изобретатели, производители инновационных систем для военнослужащих, медики, ветераны СВО, сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарный миссий Народного фронта.
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общество , москва, рф, владимир путин
Общество , МОСКВА, РФ, Владимир Путин
00:17 06.07.2025
 
Путин посетит выставку "Все для Победы!"

Путин примет участие в вручении премий за оказание помощи участникам СВО

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит выставку "Все для Победы!", посвященную итогам трёхлетней работы Народного фронта, глава государства примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО.
Как сообщили в Кремле накануне, президент примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
Благотворительный фонд "Всё для Победы!" начал помогать участникам спецоперации в 2022 году. Решение было принято при участии военных корреспондентов. Деятельность фонда направлена не только на поддержку военнослужащих, но и оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье. Фонд привлекает пожертвования от граждан, на которые закупает технику и оборудование, в котором нуждаются бойцы. Среди поставляемых вещей — беспилотники, автомобили, генераторы, тепловизоры, радиостанции и средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Народного фронта ранее сообщили, что за три года работы фонда "Все для Победы!" россияне перевели военнослужащим более 24 миллиардов рублей.
В воскресенье в Москве на площадке Национального центра "Россия" соберутся более тысячи активистов со всей страны на форуме Народного фронта, приуроченного к трехлетию работы фонда "Все для Победы!". Участниками мероприятия станут волонтеры со всей РФ, военкоры, артисты, изобретатели, производители инновационных систем для военнослужащих, медики, ветераны СВО, сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарный миссий Народного фронта.
 
ОбществоМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
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