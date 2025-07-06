https://1prime.ru/20250706/putin-859213578.html

Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"

Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда" - 06.07.2025, ПРАЙМ

Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм,... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T09:25+0300

2025-07-06T09:25+0300

2025-07-06T09:25+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте официального опубликования правовых актов. "За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", - говорится в указе.

https://1prime.ru/20250703/gudkov-859141976.html

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россия, владимир путин