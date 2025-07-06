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Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"
Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда" - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм,... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T09:25+0300
2025-07-06T09:25+0300
2025-07-06T09:25+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте официального опубликования правовых актов. "За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", - говорится в указе.
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россия, владимир путин
Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"
Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда" за героизм на СВО
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.
Соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", - говорится в указе.
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков