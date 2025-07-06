Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал об истории отношений России и США - 06.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250706/putin-859216363.html
Путин рассказал об истории отношений России и США
Путин рассказал об истории отношений России и США - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об истории отношений России и США
Россия и США ранее находили точки соприкосновения, в том числе в период, когда Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, заявил... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T13:47+0300
2025-07-06T14:35+0300
политика
россия
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россия и США ранее находили точки соприкосновения, в том числе в период, когда Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, заявил президент России Владимир Путин.Путин подчеркнул, что Россия оказывала поддержку США в борьбе за независимость от Великобритании, включая поставки оружия и финансовую помощь, а также в ходе гражданской войны в США. Он отметил, что в истории взаимоотношений находились моменты объединяющих факторов. Об этом российский лидер заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". В воскресенье Зарубин опубликовал новые кадры интервью. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.В другом фрагменте этого же интервью Путин заявил о длительной истории добрых и своеобразных отношений между Россией и США, вновь упомянув о поддержке Россией стремления США к независимости от Великобритании."Мы же поддерживали их (США - прим. ред.) стремление к независимости от Великобритании. Реально, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее", - сказал Путин в неопубликованном ранее фрагменте интервью.
https://1prime.ru/20250706/razgovor-859215970.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
13:47 06.07.2025 (обновлено: 14:35 06.07.2025)
 
Путин рассказал об истории отношений России и США

Путин: Россия и США долгое время сохраняли добрые, своеобразные отношения

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россия и США ранее находили точки соприкосновения, в том числе в период, когда Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, заявил президент России Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что Россия оказывала поддержку США в борьбе за независимость от Великобритании, включая поставки оружия и финансовую помощь, а также в ходе гражданской войны в США. Он отметил, что в истории взаимоотношений находились моменты объединяющих факторов.
Об этом российский лидер заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". В воскресенье Зарубин опубликовал новые кадры интервью. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
В другом фрагменте этого же интервью Путин заявил о длительной истории добрых и своеобразных отношений между Россией и США, вновь упомянув о поддержке Россией стремления США к независимости от Великобритании.
"Мы же поддерживали их (США - прим. ред.) стремление к независимости от Великобритании. Реально, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее", - сказал Путин в неопубликованном ранее фрагменте интервью.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона
12:27
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала