https://1prime.ru/20250706/putin-859216363.html
Путин рассказал об истории отношений России и США
Путин рассказал об истории отношений России и США - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об истории отношений России и США
Россия и США ранее находили точки соприкосновения, в том числе в период, когда Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, заявил... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T13:47+0300
2025-07-06T13:47+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россия и США ранее находили точки соприкосновения, в том числе в период, когда Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, заявил президент России Владимир Путин.Путин подчеркнул, что Россия оказывала поддержку США в борьбе за независимость от Великобритании, включая поставки оружия и финансовую помощь, а также в ходе гражданской войны в США. Он отметил, что в истории взаимоотношений находились моменты объединяющих факторов. Об этом российский лидер заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". В воскресенье Зарубин опубликовал новые кадры интервью. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.В другом фрагменте этого же интервью Путин заявил о длительной истории добрых и своеобразных отношений между Россией и США, вновь упомянув о поддержке Россией стремления США к независимости от Великобритании."Мы же поддерживали их (США - прим. ред.) стремление к независимости от Великобритании. Реально, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее", - сказал Путин в неопубликованном ранее фрагменте интервью.
https://1prime.ru/20250706/razgovor-859215970.html
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
Путин рассказал об истории отношений России и США
Путин: Россия и США долгое время сохраняли добрые, своеобразные отношения
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Россия и США ранее находили точки соприкосновения, в том числе в период, когда Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, заявил президент России Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что Россия оказывала поддержку США в борьбе за независимость от Великобритании, включая поставки оружия и финансовую помощь, а также в ходе гражданской войны в США. Он отметил, что в истории взаимоотношений находились моменты объединяющих факторов.
Об этом российский лидер заявил в ранее неопубликованном фрагменте интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". В воскресенье Зарубин опубликовал новые кадры интервью. Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
В другом фрагменте этого же интервью Путин заявил о длительной истории добрых и своеобразных отношений между Россией и США, вновь упомянув о поддержке Россией стремления США к независимости от Великобритании.
"Мы же поддерживали их (США - прим. ред.) стремление к независимости от Великобритании. Реально, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее", - сказал Путин в неопубликованном ранее фрагменте интервью.
Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона