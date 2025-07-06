https://1prime.ru/20250706/putin-859218948.html
Путин сформулировал главную цель России
Путин сформулировал главную цель России - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин сформулировал главную цель России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель страны - безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T16:29+0300
2025-07-06T16:29+0300
2025-07-06T16:30+0300
политика
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россия
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель страны - безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте. "Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели - безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте", - сказал глава государства в ходе форума "Всё для Победы!"
https://1prime.ru/20250706/putin-859218298.html
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владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин сформулировал главную цель России
Путин: главная цель - мирное будущее России, ради этого бойцы воюют на фронте
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель страны - безопасное и мирное будущее России, ради этого все работают, а бойцы воюют на фронте.
"Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели - безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте", - сказал глава государства в ходе форума "Всё для Победы!"
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