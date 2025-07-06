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Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:59+0300
2025-07-06T17:59+0300
2025-07-06T18:04+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Бразилии. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Основные заявления Путина на саммите БРИКС:Развитие БРИКС:"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом"Международная политика:Экономика:Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
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россия, владимир путин, брикс, саммит брикс
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам саммита БРИКС
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Бразилии. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.
Основные заявления Путина на саммите БРИКС:
- страны БРИКС обладают огромным потенциалом;
"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом"
- авторитет и влияние БРИКС нарастает из года в год;
- БРИКС существенно превосходит другие объединения, например, G7;
- Объединительная повестка дня, которую разделяют участники БРИКС, востребована в текущей мировой обстановке;
- БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока;
- страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям;
- все члены БРИКС выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей;
- однополярная система международных отношений уходит в прошлое;
- модель либеральной глобализации изживает себя;
- важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, торговле, финансах;
- в БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы;
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.