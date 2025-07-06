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Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи

Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи - 06.07.2025, ПРАЙМ

Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи

Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T17:59+0300

2025-07-06T17:59+0300

2025-07-06T18:04+0300

политика

россия

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брикс

саммит брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Бразилии. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Основные заявления Путина на саммите БРИКС:Развитие БРИКС:"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом"Международная политика:Экономика:Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.

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