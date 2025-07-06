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Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи - 06.07.2025, ПРАЙМ
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:59+0300
2025-07-06T18:04+0300
политика
россия
владимир путин
брикс
саммит брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Бразилии. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Основные заявления Путина на саммите БРИКС:Развитие БРИКС:&quot;Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом&quot;Международная политика:Экономика:Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
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россия, владимир путин, брикс, саммит брикс
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС
17:59 06.07.2025 (обновлено: 18:04 06.07.2025)
 
Путин обратился к участникам саммита БРИКС по видеосвязи

Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам саммита БРИКС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи обратился к участникам главного пленарного заседания саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Бразилии. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.

Основные заявления Путина на саммите БРИКС:

Развитие БРИКС:

  • страны БРИКС обладают огромным потенциалом;

"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом"

Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Владимир Путин
  • авторитет и влияние БРИКС нарастает из года в год;
  • БРИКС существенно превосходит другие объединения, например, G7;
  • Объединительная повестка дня, которую разделяют участники БРИКС, востребована в текущей мировой обстановке;
  • БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока;
  • страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям;
  • все члены БРИКС выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей;

Международная политика:

  • однополярная система международных отношений уходит в прошлое;
  • модель либеральной глобализации изживает себя;

Экономика:

  • важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, торговле, финансах;
  • в БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы;
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
 
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