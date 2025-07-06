Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона - 06.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250706/razgovor-859215970.html
Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона
Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона - 06.07.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона
Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, заявил... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T12:27+0300
2025-07-06T12:51+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
франция
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Во вторник лидеры России и Франции телефонный разговор, который продлился более двух часов."Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным", - сообщил Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Как отметил пресс-секретарь, детали прошедшего телефонного разговора о сих пор никто не "слил", хотя ранее случалась ситуация, когда французская сторона нарушала конфиденциальность разговора.Тем не менее, Песков заявил, что не стоит исключать повторение сценария со "сливом" данных, поэтому необходимо быть сдержанным в описании своей позиции."Понятно, что, учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, конечно, скажем так, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави", - ответил Песков Зарубину на вопрос о том, предпринимались ли дополнительные меры безопасности во время недавнего разговора Путина с Макроном на фоне предыдущего печального опыта "сливов" деталей таких бесед от французской стороны.Кроме того, сам журналист упомянул, что и российский лидер однажды говорил, что теперь имеет в виду, что разговор с другой стороны могут слушать или записывать.
https://1prime.ru/20250706/zvonok-859215690.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, владимир путин, франция, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
12:27 06.07.2025 (обновлено: 12:51 06.07.2025)
 
Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона

Песков: разговор Путина и Макрона был содержательным и нес в себе разные интонации

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Во вторник лидеры России и Франции телефонный разговор, который продлился более двух часов.
"Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным", - сообщил Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Как отметил пресс-секретарь, детали прошедшего телефонного разговора о сих пор никто не "слил", хотя ранее случалась ситуация, когда французская сторона нарушала конфиденциальность разговора.
Тем не менее, Песков заявил, что не стоит исключать повторение сценария со "сливом" данных, поэтому необходимо быть сдержанным в описании своей позиции.
"Понятно, что, учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, конечно, скажем так, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави", - ответил Песков Зарубину на вопрос о том, предпринимались ли дополнительные меры безопасности во время недавнего разговора Путина с Макроном на фоне предыдущего печального опыта "сливов" деталей таких бесед от французской стороны.
Кроме того, сам журналист упомянул, что и российский лидер однажды говорил, что теперь имеет в виду, что разговор с другой стороны могут слушать или записывать.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона
12:09
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала