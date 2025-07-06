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Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона

Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона - 06.07.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о деталях телефонного разговора Путина и Макрона

Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, заявил... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T12:27+0300

2025-07-06T12:27+0300

2025-07-06T12:51+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Во вторник лидеры России и Франции телефонный разговор, который продлился более двух часов."Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным", - сообщил Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Как отметил пресс-секретарь, детали прошедшего телефонного разговора о сих пор никто не "слил", хотя ранее случалась ситуация, когда французская сторона нарушала конфиденциальность разговора.Тем не менее, Песков заявил, что не стоит исключать повторение сценария со "сливом" данных, поэтому необходимо быть сдержанным в описании своей позиции."Понятно, что, учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, конечно, скажем так, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави", - ответил Песков Зарубину на вопрос о том, предпринимались ли дополнительные меры безопасности во время недавнего разговора Путина с Макроном на фоне предыдущего печального опыта "сливов" деталей таких бесед от французской стороны.Кроме того, сам журналист упомянул, что и российский лидер однажды говорил, что теперь имеет в виду, что разговор с другой стороны могут слушать или записывать.

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россия, дмитрий песков, владимир путин, франция, эммануэль макрон