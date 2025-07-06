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"Фантазийный разговор": журналиста удивило новое заявление Рютте о Путине
"Фантазийный разговор": журналиста удивило новое заявление Рютте о Путине - 06.07.2025, ПРАЙМ
"Фантазийный разговор": журналиста удивило новое заявление Рютте о Путине
Кипрский журналист Алекс Христофору расценил слова генсека НАТО Марко Рютте о президенте России Владимире Путине как признание зависимости Европы от США."Глава... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T11:14+0300
2025-07-06T11:14+0300
2025-07-06T11:14+0300
политика
ес
нато
марк рютте
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россия
владимир путин
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору расценил слова генсека НАТО Марко Рютте о президенте России Владимире Путине как признание зависимости Европы от США."Глава НАТО Рютте представляет себе будущий разговор между Путиным и Си. Фантазийный разговор Рютте, скорее всего, похож на то, как США и ЕС обсуждали проект "Украина" в 2021 году", - написал Христофору в соцсети X.По мнению журналиста, бывший президент США Джо Байден предложил экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен начать конфликт с Россией, используя Украину и европейские санкции для ослабления России и беспрепятственной борьбы с Китаем. Христофору подчеркнул, что подобные интервью часто содержат скрытые признания.Ранее Рютте в интервью New York Times описал свое видение сценария военного сотрудничества России и Китая в случае нападения Китая на Тайвань, предполагая, что Си Цзиньпин попросит Путина отвлечь НАТО. В свою очередь, российский лидер заявлял, что отношения России и Китая не направлены против третьих стран.
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Политика, ЕС, НАТО, Марк Рютте, КИТАЙ, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен
"Фантазийный разговор": журналиста удивило новое заявление Рютте о Путине
Христофору: слова Рютте о Путине можно считать признанием Европы по украинскому конфликту