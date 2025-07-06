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Зеленский ввел санкции против компаний из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана - 06.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский ввел санкции против компаний из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана
Зеленский ввел санкции против компаний из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана - 06.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против компаний из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России. | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T17:14+0300
2025-07-06T17:14+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
оаэ
казахстан
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России. Указ опубликован в воскресенье на сайте его офиса. Среди компаний, против которых введены санкции кипрская TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, частная компания "ЭКСМО РБК ЛТД" с регистрацией в Казахстане, зарегистрированные в ОАЭ Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC Limited Liability Company. Остальные фирмы, попавшие под санкции российские. Среди них лизингодатель в сфере IT "АЙТИ ФИНАНС", ООО "Группа компаний Фокс", "Ассоциация развития финансовых технологий", ООО "Эра инвестиций", "Банковские и финансовые системы". Также в перечне 73 физических лица – гражданина РФ. В этом списке также значится лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. В указе отмечается, что он имеет гражданство Молдавии и России. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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украина, владимир зеленский, россия, оаэ, казахстан
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, ОАЭ, КАЗАХСТАН
17:14 06.07.2025
 
Зеленский ввел санкции против компаний из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана

Зеленский подписал указ о санкциях против 60 компаний из РФ, ОАЭ, Кипра и Казахстана

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России.
Указ опубликован в воскресенье на сайте его офиса. Среди компаний, против которых введены санкции кипрская TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, частная компания "ЭКСМО РБК ЛТД" с регистрацией в Казахстане, зарегистрированные в ОАЭ Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC Limited Liability Company. Остальные фирмы, попавшие под санкции российские. Среди них лизингодатель в сфере IT "АЙТИ ФИНАНС", ООО "Группа компаний Фокс", "Ассоциация развития финансовых технологий", ООО "Эра инвестиций", "Банковские и финансовые системы".
Также в перечне 73 физических лица – гражданина РФ.
В этом списке также значится лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. В указе отмечается, что он имеет гражданство Молдавии и России.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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01:05
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯОАЭКАЗАХСТАН
 
 
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