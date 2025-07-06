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В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля

В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля - 06.07.2025, ПРАЙМ

В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля

Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока,... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T14:26+0300

2025-07-06T14:26+0300

2025-07-06T14:26+0300

россия

москва

санкт-петербург

сапсан

пассажиропоток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - ПРАЙМ. Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан": на 6 июля № 777, №767, №780, на 7 июля №755 и №774", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение поездов по направлениям Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва осуществляется по расписанию. Вокзалы городов Москва и Санкт-Петербург работают в штатном режиме. "В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности", - отмечается в сообщении.

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москва

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россия, москва, санкт-петербург, сапсан, пассажиропоток