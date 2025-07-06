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В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля
В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля - 06.07.2025, ПРАЙМ
В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля
Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока,... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T14:26+0300
2025-07-06T14:26+0300
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санкт-петербург
сапсан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - ПРАЙМ. Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан": на 6 июля № 777, №767, №780, на 7 июля №755 и №774", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение поездов по направлениям Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва осуществляется по расписанию. Вокзалы городов Москва и Санкт-Петербург работают в штатном режиме. "В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности", - отмечается в сообщении.
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россия, москва, санкт-петербург, сапсан, пассажиропоток
РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сапсан, пассажиропоток
В "Сапсанах" увеличили количество вагонов на 6 и 7 июля
ОЖД: количество вагонов в "Сапсанах" было увеличено из-за роста пассажиропотока
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - ПРАЙМ. Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан": на 6 июля № 777, №767, №780, на 7 июля №755 и №774", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение поездов по направлениям Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва осуществляется по расписанию. Вокзалы городов Москва и Санкт-Петербург работают в штатном режиме.
"В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности", - отмечается в сообщении.
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