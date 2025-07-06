https://1prime.ru/20250706/sheremetevo-859222343.html

В Росавиации сообщили об отмененных в аэропорту Шереметьево рейсах

В Росавиации сообщили об отмененных в аэропорту Шереметьево рейсах - 06.07.2025, ПРАЙМ

В Росавиации сообщили об отмененных в аэропорту Шереметьево рейсах

В аэропорту "Шереметьево" отменен на прилет и вылет 171 рейс, также задержаны более чем на два часа 56 рейсов на вылет, сообщает Росавиация. | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T19:38+0300

2025-07-06T19:38+0300

2025-07-06T19:38+0300

происшествия

росавиация

аэропорт шереметьево

отмена рейсов

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. В аэропорту "Шереметьево" отменен на прилет и вылет 171 рейс, также задержаны более чем на два часа 56 рейсов на вылет, сообщает Росавиация. "По данным на 18.00 мск в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18 до 21.00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов. Пятнадцать тысяч пассажиров готовятся к вылету, проходят предполетные процедуры", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале. Чтобы минимизировать время возвращения к суточному расписанию полетов, воздушная гавань и, в частности, ее крупнейший перевозчик – группа "Аэрофлот" – увеличили численность работающих в Шереметьево сотрудников. "Сейчас в терминале B есть скопления пассажиров на регистрации. Это связано с вечерним разлетом рейсов на Дальний Восток (туда традиционно летают вместительные широкофюзеляжные самолеты). Для сокращения времени ожидания открыты все стойки регистрации, число работников увеличено. Родителей с детьми и граждан с ограниченными возможностями здоровья обслуживают на отдельных стойках без очереди", - добавляется в сообщении. Росавиация подчеркнула, что в зоне досмотра есть скопления, но ситуация спокойная. В кассы по переоформлению билетов "Аэрофлота" очередь умеренная. Кроме того, все положенные услуги, регламентированные федеральными авиационными правилами, пассажирам оказываются. В зале для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, комнате матери и ребенка есть свободные места, в том числе кровати.

https://1prime.ru/20250706/kirov-859221591.html

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росавиация, аэропорт шереметьево, отмена рейсов