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Власти Европы боятся возможного отказа США обновлять ПО для военной техники

Власти Европы боятся возможного отказа США обновлять ПО для военной техники - 06.07.2025, ПРАЙМ

Власти Европы боятся возможного отказа США обновлять ПО для военной техники

Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон может перестать предоставлять обновления программного обеспечения для европейской военной техники, купленной у... | 06.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-06T15:12+0300

2025-07-06T15:12+0300

2025-07-06T15:12+0300

вооружения

европа

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон может перестать предоставлять обновления программного обеспечения для европейской военной техники, купленной у американских компаний, из-за отношения президента США Дональда Трампа к обязательствам по НАТО, пишет издание New York Times. "Некоторые (европейские - ред.) чиновники обеспокоены тем, что Вашингтон может однажды отказаться предоставлять критические обновления программного обеспечения, эта обеспокоенность усиливается периодическими сомнениями Трампа в отношении обязательств НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России", - говорится в сообщении. Как пишет издание, страны Европы столкнулись с дилеммой: строить свою собственную военную промышленность или продолжать полагаться на США и их передовые технологии. По мнению издания, смешанный подход будет означать, что Европа, скорее всего, останется зависимой от ключевых американских технологий. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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европа, сша, дональд трамп, нато, технологии