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США купили у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года - 06.07.2025, ПРАЙМ
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США купили у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года
США купили у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года - 06.07.2025, ПРАЙМ
США купили у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года
США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий - на максимальную сумму с 2002 года, выяснило РИА Новости по данным американской... | 06.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-06T07:15+0300
2025-07-06T07:15+0300
общество
сша
австралия
южная африка
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий - на максимальную сумму с 2002 года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Цирконий применяется в различных сферах промышленности и медицины, включая ядерную энергетику, ракетостроение, производство керамики, а также при изготовлении зубных коронок. По данным американской статистики, Штаты в мае ввезли из России циркониевую руду и концентраты чуть более чем на 1 миллион долларов. Это стало наибольшей суммой с начала 2002 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Регулярные поставки циркония из России в США прекратились к июню 2022 года, при этом разовые отгрузки последний раз были в январе прошлого года. Помимо России, Штаты в мае покупали цирконий у Австралии (10 миллионов долларов), Южной Африки (891,6 тысячи), Малайзии (120,7 тысячи) и Канады (29,1 тысячи).
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192
40
192
40
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общество , сша, австралия, южная африка
Общество , США, АВСТРАЛИЯ, Южная Африка
07:15 06.07.2025
 
США купили у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года

США в мае приобрели у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года

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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. США в мае после перерыва на полтора года приобрели у России цирконий - на максимальную сумму с 2002 года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Цирконий применяется в различных сферах промышленности и медицины, включая ядерную энергетику, ракетостроение, производство керамики, а также при изготовлении зубных коронок.
По данным американской статистики, Штаты в мае ввезли из России циркониевую руду и концентраты чуть более чем на 1 миллион долларов. Это стало наибольшей суммой с начала 2002 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Регулярные поставки циркония из России в США прекратились к июню 2022 года, при этом разовые отгрузки последний раз были в январе прошлого года.
Помимо России, Штаты в мае покупали цирконий у Австралии (10 миллионов долларов), Южной Африки (891,6 тысячи), Малайзии (120,7 тысячи) и Канады (29,1 тысячи).
 
ОбществоСШААВСТРАЛИЯЮжная Африка
 
 
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